«Не хватало на пельмени»: Работавшая официанткой Боня раскрыла, как сводила концы с концами

Телеведущая Виктория Боня призналась, что в начале карьеры не верила в возможность сменить работу официантки. О своём прошлом и жизненных уроках она рассказала журналистам на презентации собственного бренда косметики.

Боня рассказала, как работала официанткой. Видео © Пятый канал, фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Когда я устроилась официанткой и зарабатывала 200 долларов в месяц, мне показалось, что я всю жизнь буду работать официанткой. Я сказала, что никогда в жизни не уволюсь с этой работы», — поделилась воспоминаниями Боня с Пятым каналом.

Звезда рассказала, что в трудные времена ей приходилось добавлять к счетам посетителей по 20-30 рублей, объясняя это крайней нуждой. По её словам, деньги шли на базовые потребности — иногда даже не хватало на пельмени.

Сейчас Боня считает, что жизнь восстановила баланс — её неоднократно грабили, что она воспринимает как расплату за прошлые проступки. Телеведущая уверена, что за всё приходится отвечать, и теперь старается жить честно, строя собственный бизнес в сфере красоты.