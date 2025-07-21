Морг, кладбище и подвалы: Боня ошарашила воспоминаниями о дворовом детстве в Забайкалье

Телеведущая, блогер Виктория Боня рассказала о своём дворовом детстве без гаджетов. Будущая телезвезда родилась в Краснокаменске Забайкальского края, там же прошли её школьные годы до переезда с семьёй в Москву. В беседе с журналистом Super.ru на форуме VK Fest Боня призналась, что хулиганила не меньше мальчишек.

Виктория Боня. Видео © Telegram / Super.ru

«У нас в детстве делать было нечего. Мы ходили в больницу, лазили там по подвалам, проходили в морг, в отделения, заглядывали, кого привезли», — поделилась она.

Однажды они с подругами отправились на кладбище, вспоминает Боня. Там все дорожки были по колено в сухой траве, подруги попытались её вырвать, у них не получилось, зато пришла мысль — а не поджечь ли заросли. Огонь быстро разошёлся, девочки начали ногами тушить пламя. Сейчас Боня с ужасом понимает, что подобные игры могли закончиться трагически, но в далёком детстве всё это казалось развлечением и шуткой. Тогда на кладбище Боня отделалась лишь сгоревшими резиновыми тапочками, которыми пришлось тушить загоревшуюся траву. По словам теледивы, она надеется, что её дочь не станет заниматься подобными вещами. Хотя сама Боня делилась воспоминаниями с тёплой ностальгией, сейчас она ни о чём не жалеет.