«Можете кидаться помидорами»: Боня рассказала, как худела на самом деле

Российская телеведущая Виктория Боня рассказала, как ей удалось избавиться от 10 килограммов всего за месяц. Секрет этой стремительной трансформации, как сообщила знаменитость в своих социальных сетях, кроется в использовании препарата для диабетиков, а не в диетах или физических упражнениях.

«Можете кидаться в меня помидорами. Да, я использовала препарат год назад, и за месяц — 10 кг. Мало того, я и сейчас иногда подкалываю его. Только меньше минимальной дозы», — высказалась знаменитость.

Боня отметила, что ей пришлось столкнуться и с некоторыми побочками от препарата. Например, у неё резко снизился аппетит, телеведущая не может порой смотреть на еду. Однако Виктория подчеркнула, что начала делать инъекции только после консультации с эндокринологом, а также постоянно находится на связи с медиками, чтобы контролировать собственное состояние.