Даю волос на отсечение: Боня признала вину в пропаганде аяуаски, но с важной оговоркой

Телеведущая Виктория Боня признала себя ответственной за пропаганду аяуаски, но подчеркнула, что не считает этот напиток наркотиком и негативно относится к запрещённым веществам. Видеобращение с соответствущим заявлением появилось в соцсети модели.

Виктория Боня о штрафе за пропаганду аяуаски. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

«Я готова дать свой волос на экспертизу, это несколько лет жизни. Я не употребляю никакие запрещённые вещества. Я надеюсь, что я доживу до того дня, когда мы посмеемся над тем, что мы медицину называем наркотиками. А наркотики и алкоголь — это страшно, ужасно, но ко мне это не имеет никакого отношения», — сказала она.