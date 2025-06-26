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26 июня, 15:34

Даю волос на отсечение: Боня признала вину в пропаганде аяуаски, но с важной оговоркой

Боня признала вину в пропаганде аяуаски, добавив, что не считает её наркотиком

Виктория Боня. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

Виктория Боня. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня признала себя ответственной за пропаганду аяуаски, но подчеркнула, что не считает этот напиток наркотиком и негативно относится к запрещённым веществам. Видеобращение с соответствущим заявлением появилось в соцсети модели.

Виктория Боня о штрафе за пропаганду аяуаски. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

«Я готова дать свой волос на экспертизу, это несколько лет жизни. Я не употребляю никакие запрещённые вещества. Я надеюсь, что я доживу до того дня, когда мы посмеемся над тем, что мы медицину называем наркотиками. А наркотики и алкоголь — это страшно, ужасно, но ко мне это не имеет никакого отношения», — сказала она.

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Напомним, сегодня стало известно, что Виктории Боне выписали штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски в Сети. Причиной проблем стал ролик с блогером Сергеем Косенко, где модель расхваливала этот напиток для любителей поиграть с психикой. Лингвистическая экспертиза подтвердила «положительное отношение» к веществам в её словах. Сам Косенко был оштрафован на ту же сумму.

Юрий Лысенко
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