Виктория Боня удивилась жадности парней в Монако, услышав рассказ 13-летней дочери
Боня удивилась рассказу дочери о том, что парни в Монако не платят за девушек
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Телеведущая Виктория Боня расспросила свою 13-летнюю дочь Анджелину о знакомствах с мальчиками в Монако. Девочка поделилась, что юноши не проявляют инициативу в плане знакомств, а также не угощают кофе или едой на свиданиях. Это стало для Виктории неожиданным открытием.
«Как нет? Вот русский менталитет, в культуре, очень часто мужчины могут даже тебе счёт закрыть, если они тебя знают в ресторане», — удивилась Боня в своих социальных сетях.
Ранее стало известно, что в отношении Виктории Бони заведено административное дело о пропаганде наркотиков. При этом телеведущая говорит, что сетевой домен сайта, где была размещена информация о запрещёнке, уже давно ей не принадлежит, а всему виной его новые владельцы.