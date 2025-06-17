Виктория Боня удивилась жадности парней в Монако, услышав рассказ 13-летней дочери

Телеведущая Виктория Боня расспросила свою 13-летнюю дочь Анджелину о знакомствах с мальчиками в Монако. Девочка поделилась, что юноши не проявляют инициативу в плане знакомств, а также не угощают кофе или едой на свиданиях. Это стало для Виктории неожиданным открытием.

«Как нет? Вот русский менталитет, в культуре, очень часто мужчины могут даже тебе счёт закрыть, если они тебя знают в ресторане», — удивилась Боня в своих социальных сетях.