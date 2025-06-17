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17 июня, 16:53

Виктория Боня удивилась жадности парней в Монако, услышав рассказ 13-летней дочери

Боня удивилась рассказу дочери о том, что парни в Монако не платят за девушек

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня расспросила свою 13-летнюю дочь Анджелину о знакомствах с мальчиками в Монако. Девочка поделилась, что юноши не проявляют инициативу в плане знакомств, а также не угощают кофе или едой на свиданиях. Это стало для Виктории неожиданным открытием.

«Как нет? Вот русский менталитет, в культуре, очень часто мужчины могут даже тебе счёт закрыть, если они тебя знают в ресторане», — удивилась Боня в своих социальных сетях.

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Ранее стало известно, что в отношении Виктории Бони заведено административное дело о пропаганде наркотиков. При этом телеведущая говорит, что сетевой домен сайта, где была размещена информация о запрещёнке, уже давно ей не принадлежит, а всему виной его новые владельцы.

Полина Никифорова
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