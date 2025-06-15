Дочь Елены Воробей показала лицо после распила костей челюсти из-за страшной болезни

Российская юмористка Елена Воробей показала в соцсети фотографию своей единственной дочери Софии после перенесённой сложнейшей операции на челюсти. Сейчас девушке 22 года, но в прошлом году она буквально оказалась на грани жизни и смерти. Реабилитация заняла у Софии более полугода.

«Доченька приехала. Будем праздновать! Всем любви, чудесного настроения и ярких впечатлений», — подписала фотографию Воробей.

58-летняя Воробей больше года находилась в подавленном состоянии и спасалась работой, когда узнала о страшной болезни дочери. Дочери предстояло сделать остеотомию верхней и нижней челюсти летом в 2024 году, иначе всё могло закончиться летально. Девушке разрезали кости лица, поэтому была большая вероятность, что с красотой придётся распрощаться. К счастью, всё закончилось благополучно. И через год девушка вновь расцвела и теперь благодарить мать за поддержку.