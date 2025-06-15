Дочь Елены Воробей показала лицо после распила костей челюсти из-за страшной болезни
Елена Воробей показала фото похорошевшей дочки после тяжёлой операции на челюсти
Елена Воробей с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vorobei_elena
Российская юмористка Елена Воробей показала в соцсети фотографию своей единственной дочери Софии после перенесённой сложнейшей операции на челюсти. Сейчас девушке 22 года, но в прошлом году она буквально оказалась на грани жизни и смерти. Реабилитация заняла у Софии более полугода.
«Доченька приехала. Будем праздновать! Всем любви, чудесного настроения и ярких впечатлений», — подписала фотографию Воробей.
58-летняя Воробей больше года находилась в подавленном состоянии и спасалась работой, когда узнала о страшной болезни дочери. Дочери предстояло сделать остеотомию верхней и нижней челюсти летом в 2024 году, иначе всё могло закончиться летально. Девушке разрезали кости лица, поэтому была большая вероятность, что с красотой придётся распрощаться. К счастью, всё закончилось благополучно. И через год девушка вновь расцвела и теперь благодарить мать за поддержку.
Напомним, прошлым летом Елене Воробей пришлось наблюдать за мучениями единственной дочери Софии, которой сделали операцию на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство было необходимо из-за угрозы раннего инфаркта, а также перспективы остаться вовсе без зубов. После операции, где девушке распилили обе челюсти и раздвинули, был тяжёлый период, когда Соню тошнило кровью, поделилась с фанатами Воробей.