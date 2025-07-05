Семейная экосистема: Life.ru узнал у психолога, почему аудитории нравятся рилсы Бони с дочерью

Телеведущая Виктория Боня вместе с дочерью явно находятся на одной волне, если судить по их совместным видео. Почему аудитории так нравятся их рилсы, рассказала Life.ru психолог Марианна Абравитова.

Она уже встроилась в эту волну пиара и самопиара. В принципе, получается, что Боня зарабатывает деньги на своём имени и личности. И именно так сейчас встроена её дочь. То есть, если, например, дочь сейчас отделить от Бони, она тоже сможет зарабатывать на своём имени, потому что акцент делается именно на то, что она — дочь Бони. Мы видим, какая она красивая, яркая и привлекательная Марианна Абравитова психолог

Теперь Виктория вместе с Анджелиной Летицией могут быть интересны аудитории как в тандеме, так и по отдельности. Отношения между ними выстроены не как между матерью и дочерью, а скорее как между подругами. По оценке эксперта, ставка между ними сделана на дружеское общение.

Также психолог обратила внимание, что инфоповоды у Бони высасываются практически из пальца.

«Мне кажется, либо они придумываются ей на ходу, либо чуть заранее подготовлены. Но однозначно она пытается вставлять какие-то драматические моменты: например, что дочь не хочет делиться бутербродами и хочет съесть их все сама — вряд ли такое бывает в жизни», — уверена эксперт.

Но несмотря на шаблонные инфоповоды, смотреть интересно — обе девушки яркие и привлекают внимание. Эксперт уверена, что из их бесед может получиться что-то привлекательное, хотя бы на короткое время. Кроме того, аудитории нравится смотреть на то, как развивается подросток, как делится своими мыслями. Ранее Боня так активно не показывала дочь, всем это сейчас в новинку.