18-летняя дочь Абдулова подтвердила роман с 32-летним режиссёром
Дочь Александра Абдулова подтвердила роман с режиссёром Алексеем Федорцовым
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18-летняя дочь известного актёра Александра Абдулова, Евгения, подтвердила свои отношения с 32-летним режиссёром Алексеем Федорцовым. Об этом сообщает kp.ru.
Евгения Абудлова и Федорцов были замечены вместе на премьере сериала «Открытый брак. Акт Второй».
Девушка учится на режиссёрском факультете ВГИКа и осваивает основы режиссуры под руководством Владимира Хотиненко. Также она снимается в фильмах и работает над сценариями. Её избранник работал над клипами для группы Serebro и певицы Анны Асти.
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