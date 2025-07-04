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4 июля, 17:19

18-летняя дочь Абдулова подтвердила роман с 32-летним режиссёром

Дочь Александра Абдулова подтвердила роман с режиссёром Алексеем Федорцовым

Обложка © kino-teatr, © VK / THEGOODSTORY | Алексей Федорцов

Обложка © kino-teatr, © VK / THEGOODSTORY | Алексей Федорцов

18-летняя дочь известного актёра Александра Абдулова, Евгения, подтвердила свои отношения с 32-летним режиссёром Алексеем Федорцовым. Об этом сообщает kp.ru.

Евгения Абудлова и Федорцов были замечены вместе на премьере сериала «Открытый брак. Акт Второй».

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Девушка учится на режиссёрском факультете ВГИКа и осваивает основы режиссуры под руководством Владимира Хотиненко. Также она снимается в фильмах и работает над сценариями. Её избранник работал над клипами для группы Serebro и певицы Анны Асти.

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Ранее Life.ru писал, что актриса Ирина Пегова больше не скрывает свои отношения с Сергеем Мариным. Пара появилась вместе на Дне мороженого в московском ГУМе, где раздавала мороженое детям. Пеговой 47 лет, а Марин на 10 лет младше. Их познакомили съёмки сериала «Царская прививка» в 2023 году, где они сыграли любовников, и коллеги заметили их особую химию.

Анастасия Никонорова
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