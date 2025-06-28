Сияющая от счастья Пегова вышла в свет с актёром, который младше неё на 10 лет

Актриса Ирина Пегова больше не держит втайне свои отношения с Сергеем Мариным. Она появилась вместе с избранником на публике на традиционном Дне мороженого в московском ГУМе.

Пегова и Марин вместе пришли в ГУМ, чтобы принять участие в ежегодном благотворительном празднике и раздать детишкам мороженое. Актриса выглядела с ним рядом очень счастливой, однако о своих отношениях они пока говорят весьма аккуратно. Сергей рассказал, что Ирина с первой же встречи запала к нему в душу. Но вот о свадьбе говорить преждевременно он не стал.

Сейчас Пеговой 47 лет, а Марин на 10 лет её младше. Их свели съёмки вместе съёмки сериала «Царская прививка» в 2023 году. Примечательно, что там они играли любовников, а коллеги отмечали, что между актёрами есть особая химия.