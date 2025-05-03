«Всю жизнь посвятить»: Актриса Ирина Пегова раскрыла секрет воспитания детей

Народная артистка России Ирина Пегова уверена, что отпустить наследника во взрослую жизнь — это естественный процесс, который происходит сам собой. Мать 19-летней дочери раскрыла секрет воспитания детей на премьере спортивной драмы «Финал», в которой исполнила роль мамы главного тренера сборной России Владимира Алекно.

Ирина Пегова рассказала о воспитании детей. Видео © Пятый канал

«Это или жёсткое воспитание, или спортсмен должен быть крайне-крайне удачливый и талантливый, чтобы не надо применять какого-то строгого воспитания. То есть это какая-то проблема. Мне кажется, это очень сложно. Это надо всю жизнь посвятить только сыну или дочке», — отметила аткриса в интервью Пятому каналу.