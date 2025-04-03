«Никто не помогает»: Экс-жена Джигарханяна впервые вышла на связь после родов

После смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна его скандально известная бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская на некоторое время ушла в тень. Внимание общественности она приковала совсем недавно, когда стало известно, что пианистка впервые родила в 46 лет. А сегодня «молодой» маме приходится в одиночку справляться с родительскими обязанности.

«Никто не помогает. Я и не хочу. У меня нет близких людей. А к помощи посторонних людей я не готова. Я не хочу, чтобы ребёнок видел какую-то чужую тетю. Видимо, традиционное воспитание сказывается», — отметила Цымбалюк-Романовская в интервью kp.ru.

В то же время экс-жена Джигарханяна подчеркнула, что прекрасно себя чувствует и хорошо перенесла роды. Она также призналась, что возраст не стал помехой для рождения долгожданного ребёнка. Кроме того, Виталина отказалась раскрывать имя отца малыша, хотя заметила, что отсутствие мужа не является причиной не рожать.