Бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой
Виталина Цымбалюк-Романовская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vitalinaromanovskaya
Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Пианистка не назвала имя отца дочки, но намекнула, что в законном браке не состоит. Подробности радостного события роженица озвучила порталу «Дни.ру».
Цымбалюк-Романовская призналась, что тщательно скрывала беременность от посторонних глаз, так как не хотела делать из этого шоу. По словам новоиспечённой мамы, ей хватило «шумихи и кривотолков» во время бракоразводного процесса с Джигарханяном.
«Очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность, за то, что эта информация никуда не попала, и пресса меня не атаковала», — отметила Виталина.
Уходить в декретный отпуск Цымбалюк-Романовская не планирует. Она намерена совмещать воспитание ребёнка с частными уроками музыки и концертной деятельностью.
Пополнение недавно произошло и у голливудской актрисы Меган Фокс, которая родила рэперу Machine Gun Kelly дочку. Для Меган это уже четвёртый ребёнок: она воспитывает троих сыновей от предыдущего брака.