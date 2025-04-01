Бывшая жена Джигарханяна Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Пианистка не назвала имя отца дочки, но намекнула, что в законном браке не состоит. Подробности радостного события роженица озвучила порталу «Дни.ру».

Цымбалюк-Романовская призналась, что тщательно скрывала беременность от посторонних глаз, так как не хотела делать из этого шоу. По словам новоиспечённой мамы, ей хватило «шумихи и кривотолков» во время бракоразводного процесса с Джигарханяном.

«Очень благодарна врачам, которые меня наблюдали, и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность, за то, что эта информация никуда не попала, и пресса меня не атаковала», — отметила Виталина.

Уходить в декретный отпуск Цымбалюк-Романовская не планирует. Она намерена совмещать воспитание ребёнка с частными уроками музыки и концертной деятельностью.