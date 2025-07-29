«Никогда не побирался»: Прохор Шаляпин высказался о звании главного альфонса России

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не считает уместным вопрос о том, кто кого содержит в отношениях. Об этом артист заявил на презентации бьюти-бренда своей подруги телеведущей Виктории Бони, комментируя обвинения в том, что он якобы альфонс.

Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в альфонстве. Видео © Пятый канал Фото © Газета «Известия» / Эдуард Корниенко

«Есть браки, даже официальные, когда один работает, другая не работает, и наоборот бывает. Это можно тоже называть как хочешь, но людям нравится так жить, и это личное дело. Официально оформили отношения, неофициально живут, кто-то зарабатывает, кто-то поменьше зарабатывает», — заявил Шаляпин в разговоре с Пятым каналом.

41-летний артист подчеркнул, что хоть его и называют альфонсом, он всегда самостоятельно зарабатывал на жизнь и никогда не просил денег у других. Он отметил, что хотя и продолжает работать, включая гастроли и рекламные проекты, но может позволить себе выбирать предложения и отказываться от низкооплачиваемых.

Шаляпин выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг его образа жизни. По его словам, в современном мире нормальны разные модели отношений, и главное — чтобы такая модель устраивала обоих партнёров.

«Я сейчас могу себе позволить не ездить за небольшие деньги. Ну, реклама, она сегодня есть, завтра нет, но мне много и не надо», — заключил исполнитель, комментируя свою текущую профессиональную деятельность.