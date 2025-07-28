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28 июля, 13:25

«Жуткое слово»: Боня опозорилась на глазах у Шаляпина из-за дерзкого заявления дочери

Дочь телеведущей Виктории Бони Анджелина заявила, что не хочет работать

Боня с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Боня с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Телеведущая и блогер Виктория Боня попала в неловкую ситуацию из-за поведения своей 13-летней дочери Анджелины. Та в присутствии певца Прохора Шаляпина заявила, что не хочет работать. Музыкант наследницу звезды поддержал, а вот матери пришлось выкручиваться.

Дочь Виктории Бони заявила, что не хочет работать. Видео © Пятый канал

Анджелина, которая большую часть времени проживает то в Монако, то в Лондоне, сказала, что «работать — это жуткое слово», когда Боня пожаловалась Шаляпину, мол, девочка отказывается трудиться. «Правильно», — подыграл артист.

«Она права», — была вынуждена согласиться с дочерью телеведущая, слова которой приводит Пятый канал.

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Ранее Анджелина уже заставляла звезду чувствовать неловкость на публике. Так, дочь Бони захотела отдать её богатому папику, чтобы поесть картошку фри в Дубае. Пользователей соцсетей, к слову, удивило потребительское отношение девочки к собственной матери.

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Борис Эльфанд
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