«Жуткое слово»: Боня опозорилась на глазах у Шаляпина из-за дерзкого заявления дочери

Телеведущая и блогер Виктория Боня попала в неловкую ситуацию из-за поведения своей 13-летней дочери Анджелины. Та в присутствии певца Прохора Шаляпина заявила, что не хочет работать. Музыкант наследницу звезды поддержал, а вот матери пришлось выкручиваться.

Дочь Виктории Бони заявила, что не хочет работать. Видео © Пятый канал

Анджелина, которая большую часть времени проживает то в Монако, то в Лондоне, сказала, что «работать — это жуткое слово», когда Боня пожаловалась Шаляпину, мол, девочка отказывается трудиться. «Правильно», — подыграл артист.

«Она права», — была вынуждена согласиться с дочерью телеведущая, слова которой приводит Пятый канал.