«Жуткое слово»: Боня опозорилась на глазах у Шаляпина из-за дерзкого заявления дочери
Дочь телеведущей Виктории Бони Анджелина заявила, что не хочет работать
Боня с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
Телеведущая и блогер Виктория Боня попала в неловкую ситуацию из-за поведения своей 13-летней дочери Анджелины. Та в присутствии певца Прохора Шаляпина заявила, что не хочет работать. Музыкант наследницу звезды поддержал, а вот матери пришлось выкручиваться.
Дочь Виктории Бони заявила, что не хочет работать. Видео © Пятый канал
Анджелина, которая большую часть времени проживает то в Монако, то в Лондоне, сказала, что «работать — это жуткое слово», когда Боня пожаловалась Шаляпину, мол, девочка отказывается трудиться. «Правильно», — подыграл артист.
«Она права», — была вынуждена согласиться с дочерью телеведущая, слова которой приводит Пятый канал.
Ранее Анджелина уже заставляла звезду чувствовать неловкость на публике. Так, дочь Бони захотела отдать её богатому папику, чтобы поесть картошку фри в Дубае. Пользователей соцсетей, к слову, удивило потребительское отношение девочки к собственной матери.