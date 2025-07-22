Прохор Шаляпин готов пустить Лободу в Россию, но при одном условии
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalyapin_official, lobodaofficial
Певец Прохор Шаляпин в разговоре с Постньюс высказался о возможном запрете на въезд в Россию для украинской певицы Светланы Лободы. По его мнению, возвращение артистов в страну должно зависеть не от фамилии, а от их отношения к государству.
«У нас есть службы, которые проверяют, нарушал ли человек законы, высказывался ли против России. Если нет — почему бы не пустить? Главное — уважение к стране и её народу», — отметил Шаляпин.
Он подчеркнул, что неважно, кто именно хочет вернуться — Лобода или Мадонна.
«Фамилия значения не имеет, важно — не предавал ли человек свою страну», — добавил исполнитель.
Светлана Лобода — украинская певица, бывшая участница «ВИА Гры», долгое время активно гастролировала в России и сотрудничала с российскими продюсерами. Среди её хитов — «Твои глаза», «Случайная» и «К чёрту любовь». Ранее сообщалось, что Светлане Лободе могут закрыть въезд в Россию. У правоохранительных органов в настоящее время имеются основания для принятия такого решения, поскольку весной 2022 года она выразила свою поддержку Украине и покинула Россию.