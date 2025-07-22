Прохор Шаляпин готов пустить Лободу в Россию, но при одном условии

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с Постньюс высказался о возможном запрете на въезд в Россию для украинской певицы Светланы Лободы. По его мнению, возвращение артистов в страну должно зависеть не от фамилии, а от их отношения к государству.

«У нас есть службы, которые проверяют, нарушал ли человек законы, высказывался ли против России. Если нет — почему бы не пустить? Главное — уважение к стране и её народу», — отметил Шаляпин.

Он подчеркнул, что неважно, кто именно хочет вернуться — Лобода или Мадонна.

«Фамилия значения не имеет, важно — не предавал ли человек свою страну», — добавил исполнитель.