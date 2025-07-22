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22 июля, 13:11

«‎Сожгла мосты»: Лободе указали на закрытые двери в российский шоубиз

Продюсер Рудченко: Лобода больше не нужна ни в России, ни на Западе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Avis De Miranda

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Avis De Miranda

Продюсер Павел Рудченко заявил, что украинская певица Светлана Лобода больше не востребована ни на российской, ни на европейской музыкальной сцене. В интервью «Постньюс» он отметил, что исполнительница сама разрушила карьеру в России, когда публично отвергла российскую аудиторию, участвуя в благотворительных мероприятиях и собирая средства для украинской армии.

«Она заняла сторону врага. Она переводила деньги, покупала автомобили для ВСУ. Да, у неё ещё имеется имущество в России, недвижимость. Но как артистку её здесь больше никто не ждёт и не примет», — отметил Рудченко.

Он также добавил, что Лобода утратила возможность выступать в странах СНГ, где сохраняются тесные связи с Россией. Кроме того, по словам критика, на Западе у неё также не получится построить успешную карьеру.

«Там свои звёзды. Для них Лобода не является артистом номер один и вообще там не нужна», — заключил Рудченко.

Светлана Лобода — украинская певица и автор песен, прославившаяся после участия в группе «ВИА Гра». Среди её известных хитов — «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь». До 2022 года она активно гастролировала в России и сотрудничала с местными артистами.

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Ранее сообщалось, что Светлане Лободе могут закрыть въезд в Россию. У правоохранительных органов в настоящее время имеются основания для принятия такого решения, поскольку весной 2022 года она выразила свою поддержку Украине и покинула Россию.

Анастасия Никонорова
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