Продюсер Павел Рудченко заявил, что украинская певица Светлана Лобода больше не востребована ни на российской, ни на европейской музыкальной сцене. В интервью «Постньюс» он отметил, что исполнительница сама разрушила карьеру в России, когда публично отвергла российскую аудиторию, участвуя в благотворительных мероприятиях и собирая средства для украинской армии.

«Она заняла сторону врага. Она переводила деньги, покупала автомобили для ВСУ. Да, у неё ещё имеется имущество в России, недвижимость. Но как артистку её здесь больше никто не ждёт и не примет», — отметил Рудченко.

Он также добавил, что Лобода утратила возможность выступать в странах СНГ, где сохраняются тесные связи с Россией. Кроме того, по словам критика, на Западе у неё также не получится построить успешную карьеру.

«Там свои звёзды. Для них Лобода не является артистом номер один и вообще там не нужна», — заключил Рудченко.

Светлана Лобода — украинская певица и автор песен, прославившаяся после участия в группе «ВИА Гра». Среди её известных хитов — «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь». До 2022 года она активно гастролировала в России и сотрудничала с местными артистами.