Украинской певице Лободе могут запретить въезд в Россию
Светлана Лобода. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Украинская певица Светлана Лобода, заслуженная артистка Украины, может столкнуться с запретом на въезд в Россию. Как сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах, на данный момент существуют основания для подобного решения.
Лобода, прославившаяся благодаря хитам «Твои глаза», «Случайная», «К чёрту любовь» и участию в группе «ВИА Гра», до начала специальной военной операции активно выступала в России и сотрудничала с российскими исполнителями. Однако весной 2022 года певица выразила поддержку Украине и покинула Россию.
Ранее появилась информация, что некоторые украинские граждане получили запрет на въезд в Россию, который варьируется от 20 до 50 лет. Эти люди не смогли пройти контроль Пограничной службы Российской Федерации в аэропорту Шереметьево по различным причинам, включая поддержку ВСУ, критику специальной военной операции, а также российских властей. Life.ru разбирался, что об этом известно.