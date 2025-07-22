Украинской певице Лободе могут запретить въезд в Россию

Украинская певица Светлана Лобода, заслуженная артистка Украины, может столкнуться с запретом на въезд в Россию. Как сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах, на данный момент существуют основания для подобного решения.

Лобода, прославившаяся благодаря хитам «Твои глаза», «Случайная», «К чёрту любовь» и участию в группе «ВИА Гра», до начала специальной военной операции активно выступала в России и сотрудничала с российскими исполнителями. Однако весной 2022 года певица выразила поддержку Украине и покинула Россию.