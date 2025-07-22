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22 июля, 01:52

Украинской певице Лободе могут запретить въезд в Россию

Светлана Лобода. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Лобода. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Украинская певица Светлана Лобода, заслуженная артистка Украины, может столкнуться с запретом на въезд в Россию. Как сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах, на данный момент существуют основания для подобного решения.

Лобода, прославившаяся благодаря хитам «Твои глаза», «Случайная», «К чёрту любовь» и участию в группе «ВИА Гра», до начала специальной военной операции активно выступала в России и сотрудничала с российскими исполнителями. Однако весной 2022 года певица выразила поддержку Украине и покинула Россию.

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Ранее появилась информация, что некоторые украинские граждане получили запрет на въезд в Россию, который варьируется от 20 до 50 лет. Эти люди не смогли пройти контроль Пограничной службы Российской Федерации в аэропорту Шереметьево по различным причинам, включая поддержку ВСУ, критику специальной военной операции, а также российских властей. Life.ru разбирался, что об этом известно.

Артём Гапоненко
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