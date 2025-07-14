Фильтр на границе: За что украинцам закрывают въезд в Россию на 20–50 лет Некоторые граждане Украины стали невъездными в Россию на срок от 20 до 50 лет. Все они не прошли проверку Пограничной службы России в столичном аэропорту Шереметьево по различным причинам: от поддержки ВСУ до критики СВО и российской власти. Что об этом известно? 14 июля, 14:39 В столичном аэропорту Шереметьево пограничники выявляют нежелательных граждан Украины. Обложка © Shutterstock AI

Агентство ТАСС изучило судебную практику по делам о запрете въезда в РФ иностранцев. Как выяснилось, пограничная служба выносит решения о запрете въезда в Россию на срок от 20 до 50 лет гражданам Украины, которые не были допущены на территорию РФ при прохождении контроля и проверок в аэропорту Шереметьево.

Почему украинцам запрещают въезд в Россию? Главные причины

Граждане Украины могут попасть в Россию только через один аэропорт — Шереметьево. Здесь каждого тщательно проверяют. По данным ТАСС, украинцев не пускают в Россию из-за выявленных в их гаджетах связей с ВСУ, спецслужбами, поддержки киевского режима, отрицательного отношения к СВО и Российской Федерации.

— Фильтрация частично не даёт возможности въехать украинским диверсантам, — пояснил в разговоре с Life.ru военный эксперт, офицер НМ ДНР Александр Матюшин, добавив, что среди мужчин, желающих попасть в Россию, есть и законопослушные, цель которых — не попасть под украинскую мобилизацию.

Эти меры связаны с тем, что с 2024 года в России отмечен резкий рост числа терактов и диверсий, ситуация особенно острая — в приграничных регионах. По данным МВД, в 2024 году было зарегистрировано почти 1,2 тысячи терактов, что почти втрое превышает показатель 2023 года. В 2025 году СБУ организовала и провела в разных городах России несколько крупных терактов, а также акции против высокопоставленных чиновников и военных.

«Проверять надо с детства»: как эксперты предлагают усилить контроль

Собеседник Life.ru считает, что такая мера теперь нужна будет всегда, пока будет существовать Украина. Кроме того, по словам Матюшина, её необходимо ужесточить.

— Изучать человека нужно вплоть до детства. Он мог вступить в украинскую националистическую организацию и заразиться этим вирусом «украинства», при этом стереть записи в социальных сетях, — объяснил Матюшин.

Фото © ТАСС / Александр Кряжев

Важно не только проверять тех украинцев, которые пытаются въехать в Россию, но и уже оказавшихся здесь. Многие из них уже получили паспорта Российской Федерации, некоторые продолжают критиковать российское руководство. Александр Матюшин уверен, что таких нужно лишать гражданства и высылать из страны.

По данным ТАСС, большинство украинских гостей успешно проходят опросы пограничников, но есть такие, у кого обнаруживают доказательства поддержки киевского режима. Находятся и те, кто пытается обжаловать решения российских служб в суде, но пока это никому не удалось сделать.

20, 30, 50 лет: от чего зависит срок запрета на въезд?

Цифры разнятся, но, согласно материалам дел, попавшим в распоряжение журналистов, сроки могут быть от 20 до 50 лет. Например, одному из мужчин закрыли въезд именно на 20 лет за поддержку ВСУ. В его телефоне обнаружили контакты сотрудников украинских спецслужб. 50 лет теперь не сможет въехать в Россию женщина, оставлявшая одобрительные комментарии под постами о действиях украинских боевиков.

— После проведения фильтрационно-проверочных мероприятий гражданка Украины через государственную границу РФ не пропущена, — говорится в материалах дела.

Не прошедшие фильтрацию, высылаются в страну, откуда прибыли.

Авторы Даниил Черных