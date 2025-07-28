Кто претендует на роль наследника: Топ-5 молодых артистов, которые работали с Оззи Осборном

Князь Тьмы — вот как его обычно называли. При жизни Оззи успел создать несколько новых музыкальных жанров, откусить голову летучей мыши, поджечь бороду барабанщику своей же группы... С ним случалось множество курьёзов, которые сформировали понятие рока как стиля жизни. То есть безбашенного стиля жизни, где каждый день проживается так, будто он — последний. Позже такие «вайбы» проникли в эмо-рэп, но в этом жанре пока нет живой легенды подобного масштаба.

Post Malone

Ну да, кстати, о рэперах, например тридцатилетний Остин Пост. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / postmalone

Остин Пост назвался рэпером Post Malone после того, как ему выдал это имя генератор рэп-имён. До этого ребёнок тихо и мирно играл на гитаре, мечтал попасть в дет-кор группу и обожал хеви-метал вместе с игрой Guitar Hero. Ему повезло стать популярным в 2015 году: тогда весь мир слушал клауд-рэп, а рокерская эстетика под музыкальные композиции в стиле «трэп» всем очень заходила. С Post Malone Оззи записал целые две совместные работы! Вторая — это It’s a Raid с двенадцатого студийного альбома Оззи Ordinary Man («Обычный мужик»). Песня посвящена полицейской облаве, которую внезапно начал Осборн, потому что перепутал тревожную кнопку с выключателем. В принципе, Остин Пост — тоже вполне обычный парень, из странностей, пожалуй, только тату, которые он набивал сам себе и друзьям. С 2022 года он воспитывает ребёнка вместе со своей женой.

Watt

Watt — это сценический псевдоним главного продюсера последних альбомов Оззи, музыкального специалиста Эндрю Уотмана. Фото © ТАСС / Jordan Strauss

Эндрю Уотман — серый кардинал многих песен Оззи. Появлялся на двух последних альбомах Князя Тьмы в качестве продюсера, бэк-вокалиста и гитариста. На самом деле Watt умеет играть также на клавишах и барабанах, пишет песни и даже иногда выкладывает на платформы потокового аудио свои собственные произведения. Песню про полицейскую облаву тоже продюсировал Watt. А перед этим он продюсировал Бибера, Charli XCX, Лану Дель Рей и безвременно почившего эмо-рэпера Juice Wrld. Замечательный подбор артистов, возможно, когда-нибудь они все окажутся на одной сцене. Их будет там «ждать» Оззи Осборн.

Ali Tamposi

Ali Tamposi — это девушка из Флориды, которую на самом деле зовут Александра. Фото © ТАСС / Zuma

Ali Tamposi — тоже продюсер и автор песен. На самом деле её зовут Александра Лея Тампоси, девушка — внучка магната из сферы недвижимости Самуэля Тампоси. Бизнесмен и сторонник Республиканской партии происходил из семьи эмигрантов из Греции, аромунов по национальности. Александра занимается музыкой профессионально с 2008 года, её голос можно услышать на альбоме Бейонсе I Am... Sasha Fierce, а за год до последнего альбома Оззи Patient Number 9 девушка работала над пластинкой Джастина Бибера. О её частной жизни известно довольно мало, но связь обоих продюсеров с Бибером вызывает подозрения.

Travis Scott

Travis Scott, илиТрэвис Скотт, — противоречивая фигура. Если на концерте Тейлор Свифт просто землетрясение, то на концерте у этого рэпера оно ещё и с жертвами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / travisscott

Жак Бермен Уэбстер II наверняка сталкивался с травлей в Техасе. Не только из-за расизма, ведь с таким именем в южных штатах США можно «получить» и от своих. Поэтому для рэпа он взял простой и незатейливый псевдоним «Трэвис Скотт». Рэпер появился на песне Оззи Take What You Want вместе с Post Malone, и это была первая совместная работа Оззи и Остина. А вот с Жаком Берменом Уэбстером II у Князя Тьмы как-то не сложилось. Более того — в 2021 году на фестивале Astroworld, который Трэвис Скотт ежегодно проводил в Техасе, случилась давка, унёсшая жизни 10 человек. За два года до этого на том же фестивале случилась давка, где пострадали 3 человека. А в 2017 году фанат Трэвиса Скотта сломал позвоночник на концерте. Если честно, выглядит зловеще.

Yungblud

Вообще-то Yungblud выглядит идеальным кандидатом на роль наследника Оззи. Не такой скучный, как продюсеры, но и не коммерческий душегуб типа Трэвиса Скотта. Фото © ТАСС / Alberto Pezzali

Доминик Харрисон выступает под сценическим псевдонимом Yungblud. Он играет поп-панк, при этом активно использует как традиционную рок-н-ролльную эстетику, так и стиль «эмо 2007». Он тоже британец, и это важно. В детстве Харрисона никто не понимал, потому что в те годы в Британии не лечили СДВГ у детей. Зато за СДВГ-проделки его несколько раз выгоняли из школы. При жизни Оззи Осборна они много общались, причём как с самим Князем Тьмы, так и с его женой Шэрон. В единственной совместной работе Оззи даже не поёт, а играет себя самого в клипе на песню The Funeral. Сначала он сидит в зале и спрашивает, почему никого нет, ведь это «долбанные похороны». А в конце клипа Yungblud попадает под машину, которую ведёт Шэрон Осборн. Оззи спрашивает у неё, что это было, та отвечает, что это «всего лишь какой-то долбанный позёр». Князь Тьмы предлагает переехать его ещё раз.