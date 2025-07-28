Жена и дочь Халка Хогана могут схлестнуться в суде за 25-миллионное наследство

Внезапная смерть легендарного рестлера Халка Хогана (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) в 71 год спровоцировала судебную битву за его $25-миллионное наследство. Об этом сообщает RadarOnline.

По законам Флориды, вдова Хогана — Скай Дэйли, состоявшая с ним в браке последние 2 года, — имеет право на 30% состояния независимо от условий завещания. Хоган заранее создал траст для защиты активов, но они могут стать предметом тяжбы.

«Даже если бы она осталась без наследства и он не обновил траст с тех пор, как они поженились, она всё равно получила бы супружескую долю по выбору», — рассказал изданию юрист по наследственным делам.

Ситуация усложняется возможным иском дочери Хогана — Брук (37 лет), с которой он не общался с 2021 года. Если её имя отсутствует в завещании, то она вправе оспорить документ, ссылаясь на статус обязательного наследника.