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Регион
28 июля, 15:31

Жена и дочь Халка Хогана могут схлестнуться в суде за 25-миллионное наследство

RadarOnline: Родные Халка Хогана будут судиться за наследство в $25 миллионов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Внезапная смерть легендарного рестлера Халка Хогана (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) в 71 год спровоцировала судебную битву за его $25-миллионное наследство. Об этом сообщает RadarOnline.

По законам Флориды, вдова Хогана — Скай Дэйли, состоявшая с ним в браке последние 2 года, — имеет право на 30% состояния независимо от условий завещания. Хоган заранее создал траст для защиты активов, но они могут стать предметом тяжбы.

«Даже если бы она осталась без наследства и он не обновил траст с тех пор, как они поженились, она всё равно получила бы супружескую долю по выбору»,рассказал изданию юрист по наследственным делам.

Ситуация усложняется возможным иском дочери Хогана — Брук (37 лет), с которой он не общался с 2021 года. Если её имя отсутствует в завещании, то она вправе оспорить документ, ссылаясь на статус обязательного наследника.

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Напомним, о смерти всемирно известного американского рестлера Халка Хогана стало известно 24 июля. Слухи о критических проблемах со здоровьем звезды ринга ходили уже давно, но жена уверяла, что он просто восстанавливается после операции и ничего страшного не происходит. Позже появились сообщения о том, что причиной смерти стала остановка сердца.

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Юрий Лысенко
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