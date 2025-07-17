Стало известно, какое наследство оставил Юрий Мороз

Известный актёр и режиссёр Юрий Мороз оставил наследство стоимостью более 65 млн рублей. Об этом сообщает АиФ.

Согласно данным издания, в наследственную массу вошли дом в псковской деревне Глушь стоимостью 15 млн рублей, московская квартира и подмосковный коттедж с участком, оценённый примерно в 50 млн рублей.

Как уточняет источник, при отсутствии завещания основными претендентами на имущество становятся супруга Мороза Виктория Исакова и их дочери Дарья и Варвара. Юрист добавил, что в случае невозможности наследования первой очередью права переходят к родственникам второй линии родства.