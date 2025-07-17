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17 июля, 09:16

Стало известно, какое наследство оставил Юрий Мороз

Aif.ru: Мороз оставил наследникам состояние на 65 миллионов рублей

Юрий Мороз. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Юрий Мороз. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Известный актёр и режиссёр Юрий Мороз оставил наследство стоимостью более 65 млн рублей. Об этом сообщает АиФ.

Согласно данным издания, в наследственную массу вошли дом в псковской деревне Глушь стоимостью 15 млн рублей, московская квартира и подмосковный коттедж с участком, оценённый примерно в 50 млн рублей.

Как уточняет источник, при отсутствии завещания основными претендентами на имущество становятся супруга Мороза Виктория Исакова и их дочери Дарья и Варвара. Юрист добавил, что в случае невозможности наследования первой очередью права переходят к родственникам второй линии родства.

«Не надо плакать!» Жена и дочь лежали рядом, когда умирал автор «‎Каменской» Юрий Мороз
«Не надо плакать!» Жена и дочь лежали рядом, когда умирал автор «‎Каменской» Юрий Мороз

Напомним, что Мороз, долгое время боровшийся с раком поджелудочной железы, скончался на 69-м году жизни. Он был режиссёром первых сезонов популярного сериала «Каменская», а также экранизировал «Братьев Карамазовых» и участвовал в создании третьего сезона сериала «Содержанки». Прощание с Юрием Морозом состоялось в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой его первой супруги, актрисы Марины Левтовой, и матери его дочери Дарьи Мороз.

Алиса Хуссаин
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