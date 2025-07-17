Стало известно, какое наследство оставил Юрий Мороз
Aif.ru: Мороз оставил наследникам состояние на 65 миллионов рублей
Юрий Мороз. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Известный актёр и режиссёр Юрий Мороз оставил наследство стоимостью более 65 млн рублей. Об этом сообщает АиФ.
Согласно данным издания, в наследственную массу вошли дом в псковской деревне Глушь стоимостью 15 млн рублей, московская квартира и подмосковный коттедж с участком, оценённый примерно в 50 млн рублей.
Как уточняет источник, при отсутствии завещания основными претендентами на имущество становятся супруга Мороза Виктория Исакова и их дочери Дарья и Варвара. Юрист добавил, что в случае невозможности наследования первой очередью права переходят к родственникам второй линии родства.
Напомним, что Мороз, долгое время боровшийся с раком поджелудочной железы, скончался на 69-м году жизни. Он был режиссёром первых сезонов популярного сериала «Каменская», а также экранизировал «Братьев Карамазовых» и участвовал в создании третьего сезона сериала «Содержанки». Прощание с Юрием Морозом состоялось в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой его первой супруги, актрисы Марины Левтовой, и матери его дочери Дарьи Мороз.