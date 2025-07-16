«Не надо плакать!» Жена и дочь лежали рядом, когда умирал автор «Каменской» Юрий Мороз
Сценаристка Меликян: Режиссёр Мороз уснул рядом с дочерью и женой и не проснулся
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Режиссёр Юрий Мороз скончался в окружении своей семьи. В самый тяжёлый момент рядом с продюсером находилась жена Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз. О трагических обстоятельствах смерти во время прощания с маэстро рассказала подруга Исаковой кинорежиссёр и сценаристка Анна Меликян.
«Я поражалась им всегда, насколько это умный, мудрый, другой человек, и как он разбирает фильмы. Честно, я даже не знаю, с кем еще я теперь буду разбирать фильмы. Мне не хватает этого. Я всегда буду думать: так, а что бы сказал Юра... Вот он ушёл, и мне Вика рассказала, с одной стороны лежала она, с другой стороны лежала Даша», — рассказала сценаристка.
Мама Исаковой Надежда Сергеевна в последний раз обратились к зятю на траурной церемонии. Она поблагодарила Мороза за счастье своей Вики и внучку. Тёща вспомнила, что в последние дни автор «Каменской» часто говорил: «Не надо плакать, я хочу, чтобы вы были счастливы».
Напомним, что сегодня Москва простилась с Юрием Морозом, который умер 14 июля в возрасте 68 лет. Он долгое время боролся с раком поджелудочной железы. На траурное мероприятие приехало большое количество известных личностей. Разбитые горем вдова и дочь продюсера не стали общаться с журналистами. Мороз был известен российской публике, как режиссёр сериала «Каменская», «Братьев Карамазовых» и «Содержанок». Его похоронили на Ваганьковском кладбище.