«Не надо плакать!» Жена и дочь лежали рядом, когда умирал автор «‎Каменской» Юрий Мороз

«Я поражалась им всегда, насколько это умный, мудрый, другой человек, и как он разбирает фильмы. Честно, я даже не знаю, с кем еще я теперь буду разбирать фильмы. Мне не хватает этого. Я всегда буду думать: так, а что бы сказал Юра... Вот он ушёл, и мне Вика рассказала, с одной стороны лежала она, с другой стороны лежала Даша», — рассказала сценаристка.