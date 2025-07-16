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16 июля, 11:36

«Не надо плакать!» Жена и дочь лежали рядом, когда умирал автор «‎Каменской» Юрий Мороз

Сценаристка Меликян: Режиссёр Мороз уснул рядом с дочерью и женой и не проснулся

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Режиссёр Юрий Мороз скончался в окружении своей семьи. В самый тяжёлый момент рядом с продюсером находилась жена Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз. О трагических обстоятельствах смерти во время прощания с маэстро рассказала подруга Исаковой кинорежиссёр и сценаристка Анна Меликян.

«Я поражалась им всегда, насколько это умный, мудрый, другой человек, и как он разбирает фильмы. Честно, я даже не знаю, с кем еще я теперь буду разбирать фильмы. Мне не хватает этого. Я всегда буду думать: так, а что бы сказал Юра... Вот он ушёл, и мне Вика рассказала, с одной стороны лежала она, с другой стороны лежала Даша», — рассказала сценаристка.

Мама Исаковой Надежда Сергеевна в последний раз обратились к зятю на траурной церемонии. Она поблагодарила Мороза за счастье своей Вики и внучку. Тёща вспомнила, что в последние дни автор «‎Каменской» часто говорил: «Не надо плакать, я хочу, чтобы вы были счастливы».

Кино-бомонд в трауре: Фоторепортаж Life.ru с церемонии прощания с автором «Каменской» Морозом
Кино-бомонд в трауре: Фоторепортаж Life.ru с церемонии прощания с автором «Каменской» Морозом

Напомним, что сегодня Москва простилась с Юрием Морозом, который умер 14 июля в возрасте 68 лет. Он долгое время боролся с раком поджелудочной железы. На траурное мероприятие приехало большое количество известных личностей. Разбитые горем вдова и дочь продюсера не стали общаться с журналистами. Мороз был известен российской публике, как режиссёр сериала «Каменская», «Братьев Карамазовых» и «Содержанок». Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Наталья Афонина
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