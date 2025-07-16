В храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище завершилось отпевание Юрия Мороза, скончавшегося после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Литургия была закрытой — в последний путь режиссёра проводили только родственники и близкие друзья. Теперь тело Мороза предадут земле.

В Москве завершились похороны режиссёра Юрия Мороза. Видео © Life.ru

Как уже рассказывал Life.ru, на прощание в ЦКБ в Москве прибыли вдова режиссёра Виктория Исакова и его дочь от первого брака Дарья Мороз, они не стали общаться с журналистами.

Также проститься с ушедшим режиссером пришли многие известные личности. Среди прибывших на траурную церемонию были замечены актёры Максим Виторган, Павел Деревянко и Светлана Иванова, а также режиссёр Джаник Файзиев. Кроме того, проститься с Юрием Морозом прибыли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, художественный руководитель Московского академического театра «Сатиры» Юрий Герасимов и музыкант Гарик Сукачёв. Life.ru публиковал фоторепортаж с церемонии прощания с автором «Каменской».