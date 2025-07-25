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25 июля, 00:02

Названа причина смерти легендарного рестлера Халка Хогана

TMZ: Американский рестлер Халк Хоган умер из-за остановки сердца

Халк Хоган. Обложка © X / Hulk Hogan

Халк Хоган. Обложка © X / Hulk Hogan

Американский рестлер и актёр Терри Джин Боллеа, более известный под псевдонимом Халк Хоган, умер вследствие остановки сердца. Об этом пишет издание TMZ.

В материале приводится аудиозапись звонка в службу 911, где упоминается именно этот диагноз. Прибывшие на место происшествия парамедики выполняли непрямой массаж сердца, транспортируя Хогана на каталке к машине скорой помощи.

На пресс-конференции майор полиции города Клируотер, штат Флорида, Нейт Бёрнсайд сообщил, что смерть наступила в 11:17 по местному времени. Представитель правоохранительных органов отметил отсутствие признаков насилия или подозрительных обстоятельств.

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Напомним, 24 июля стало известно о смерти знаменитого американского рестлера Халка Хогана. Ему был 71 год. Ранее ходили слухи о том, что он находится на грани жизни и смерти, но его супруга опровергала это, заявив, что он просто восстанавливается после операции. Хоган считается самой узнаваемой звездой рестлинга во всём мире и самым популярным рестлером 1980-х годов. Также он снимался в кино, начав с эпизодической роли в фильме «Рокки 3» в 1982 году.

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Тимур Хингеев
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