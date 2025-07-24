За сутки до смерти: Последнее видео с Оззи Осборном опубликовала его дочь
Дочь Оззи Осборна за сутки до смерти отца сняла тёплое семейное видео с ним
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / оzzyоsbourne
Незадолго до своего ухода из жизни, буквально за день, музыкант Оззи Осборн попал на видео, которое снимала его дочь Келли. В этом прощальном обращении к пользователям соцсети легенда рока сказал «Доброе утро».
Несмотря на то, что Осборн заметно сдал, он пытался держаться до последнего дня.
Свои последние дни жизни музыкант провёл в кругу семьи — жены, дочери и внука. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kelleyоsbourne
Видео было снято утром 21 июля — на следующий день сердце музыканта перестало биться. В последние годы он страдал от страшного заболевания — болезни Паркинсона, а также перенёс ряд серьёзных хирургических вмешательств на позвоночнике.
Свои последние дни жизни музыкант провёл в кругу семьи — жены, дочери и внука.
Напомним, что об уходе из жизни легенды хеви-метал, скончавшегося на 77-м году жизни, стало известно 22 июля из сообщения его родных. За две недели до своей кончины, 5 июля, Оззи Осборн провёл последнее выступление, ставшее его прощанием с поклонниками. Во время концерт музыкант не мог ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.