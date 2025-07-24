За сутки до смерти: Последнее видео с Оззи Осборном опубликовала его дочь

Незадолго до своего ухода из жизни, буквально за день, музыкант Оззи Осборн попал на видео, которое снимала его дочь Келли. В этом прощальном обращении к пользователям соцсети легенда рока сказал «Доброе утро».

Несмотря на то, что Осборн заметно сдал, он пытался держаться до последнего дня.

Свои последние дни жизни музыкант провёл в кругу семьи — жены, дочери и внука. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kelleyоsbourne

Видео было снято утром 21 июля — на следующий день сердце музыканта перестало биться. В последние годы он страдал от страшного заболевания — болезни Паркинсона, а также перенёс ряд серьёзных хирургических вмешательств на позвоночнике.

Свои последние дни жизни музыкант провёл в кругу семьи — жены, дочери и внука.