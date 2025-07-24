Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 16:35

За сутки до смерти: Последнее видео с Оззи Осборном опубликовала его дочь

Дочь Оззи Осборна за сутки до смерти отца сняла тёплое семейное видео с ним

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / оzzyоsbourne

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / оzzyоsbourne

Незадолго до своего ухода из жизни, буквально за день, музыкант Оззи Осборн попал на видео, которое снимала его дочь Келли. В этом прощальном обращении к пользователям соцсети легенда рока сказал «Доброе утро».

Несмотря на то, что Осборн заметно сдал, он пытался держаться до последнего дня.

Свои последние дни жизни музыкант провёл в кругу семьи — жены, дочери и внука. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kelleyоsbourne

Видео было снято утром 21 июля — на следующий день сердце музыканта перестало биться. В последние годы он страдал от страшного заболевания — болезни Паркинсона, а также перенёс ряд серьёзных хирургических вмешательств на позвоночнике.

Свои последние дни жизни музыкант провёл в кругу семьи — жены, дочери и внука.

7 поступков Оззи Осборна, которые доказывают, что он — самая дикая рок-звезда в истории. Навсегда
7 поступков Оззи Осборна, которые доказывают, что он — самая дикая рок-звезда в истории. Навсегда

Напомним, что об уходе из жизни легенды хеви-метал, скончавшегося на 77-м году жизни, стало известно 22 июля из сообщения его родных. За две недели до своей кончины, 5 июля, Оззи Осборн провёл последнее выступление, ставшее его прощанием с поклонниками. Во время концерт музыкант не мог ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Оззи Осборн
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar