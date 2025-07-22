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22 июля, 18:09
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Умер Оззи Осборн

Оззи Осборн. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Оззи Осборн. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Умер Оззи Осборн. Об этом сообщила его семья. Легендарному лидеру Black Sabbath было 76 лет.

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Родные сообщили, что рокер ушёл из жизни окружённый любовью. Недавно Оззи дал свой последний концерт. Вместе с ним на сцене в родном Бирмингерме впервые за 20 лет появились участники классического состава Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Оззи из-за проблем со здоровьем исполнил пять своих самых известных сольных композиций, сидя на троне. После концерта музыканту подарили торт, а в небо запустили фейерверк.

Никита Никонов
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