Умер Оззи Осборн
Оззи Осборн. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Умер Оззи Осборн. Об этом сообщила его семья. Легендарному лидеру Black Sabbath было 76 лет.
Родные сообщили, что рокер ушёл из жизни окружённый любовью. Недавно Оззи дал свой последний концерт. Вместе с ним на сцене в родном Бирмингерме впервые за 20 лет появились участники классического состава Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Оззи из-за проблем со здоровьем исполнил пять своих самых известных сольных композиций, сидя на троне. После концерта музыканту подарили торт, а в небо запустили фейерверк.