Оззи Осборн попрощался со сценой на концерте в Бирмингеме

Рок-исполнитель Оззи Осборн дал свой прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках масштабного благотворительного шоу. Об этом сообщила газета The Independent.

Вместе с Осборном на сцене впервые за 20 лет появились участники классического состава Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. 76-летний Осборн из-за проблем со здоровьем исполнил пять своих самых известных сольных композиций, сидя на троне. После концерта музыканту подарили торт, а в небо запустили фейерверк.

В честь прощального концерта Осборна в Бирмингеме было устроено 10-часовое шоу Back to the Beginning. Музыкальным директором стал гитарист Rage Against the Machine Том Морелло, назвавший его «величайшим метал-шоу». На концерте выступили Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira. Специально для мероприятия были созданы две супергруппы, в состав которых вошли знаменитые музыканты.

Ведущим был актёр Джейсон Момоа. Во время концерта были показаны видеообращения мировых знаменитостей, включая Элтона Джона, Мэрилина Мэнсона и Рики Джервейса, которые рассказали, что творчество Осборна служило для них вдохновением.

По оценкам The Independent, шоу, которое посетили поклонники со всего мира, принесёт Бирмингему около 20 млн фунтов стерлингов ($27,3 млн). Осборн подчеркнул, что для него было важно в последний раз выступить в родном городе.

Билеты на Back to the Beginning были распроданы менее чем за полчаса. Из-за высокого спроса была организована онлайн-трансляция с двухчасовой задержкой, стоимость которой составила 25 фунтов стерлингов ($34). В первые часы шоу её посмотрели более 250 тысяч человек. Собранные средства пойдут на помощь организациям, которые поддерживают людей с болезнью Паркинсона и тяжелобольных детей.