Оззи Осборн попрощался со сценой на концерте в Бирмингеме

В честь прощального концерта Осборна в Бирмингеме было устроено 10-часовое шоу Back to the Beginning. Музыкальным директором стал гитарист Rage Against the Machine Том Морелло, назвавший его «величайшим метал-шоу». На концерте выступили Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira. Специально для мероприятия были созданы две супергруппы, в состав которых вошли знаменитые музыканты.