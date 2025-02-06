Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 12:40

Жена Оззи Осборна сообщила, что рок-певец не может ходить, но сохранил голос

Британский рок-певец Оззи Осборн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ozzyosbourne

Британский рок-певец Оззи Осборн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ozzyosbourne

Британский рок-певец Оззи Осборн, который страдает болезнью Паркинсона и больше не может ходить, смог сохранить голос. Об этом рассказала его жена в интервью газете The Sun.

«Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Это не то, что можно стабилизировать. Оно поражает разные части тела, и оно затронуло его ноги. Но его голос так же хорош, как и всегда», — поделилась Шэрон Осборн.

Она также добавила, что для Оззи выступление 5 июля 2025 года в Бирмингеме станет последним. По словам Шэрон, рок-певец очень рад возможности вернуться на сцену и очень эмоционально это воспринимает.

«С тех пор я нормально не хожу»: Оззи Осборн назвал реальную причину отказа от гастролей
«С тех пор я нормально не хожу»: Оззи Осборн назвал реальную причину отказа от гастролей

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что «дедули» из Black Sabbath воссоединятся ради последнего концерта с участием Оззи Осборна. Оригинальный состав легендарной рок-группы впервые за два десятилетия даст единственный концерт в своём родном Бирмингеме. В последний раз группа выступала в полном составе в 2005 году, после чего музыканты играли по отдельности, но не собирались вместе. Билеты на концерт Black Sabbath поступят в продажу 14 февраля, а все средства от их продажи будут направлены на благотворительность.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Оззи Осборн
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar