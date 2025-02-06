Жена Оззи Осборна сообщила, что рок-певец не может ходить, но сохранил голос

Британский рок-певец Оззи Осборн, который страдает болезнью Паркинсона и больше не может ходить, смог сохранить голос. Об этом рассказала его жена в интервью газете The Sun.

«Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Это не то, что можно стабилизировать. Оно поражает разные части тела, и оно затронуло его ноги. Но его голос так же хорош, как и всегда», — поделилась Шэрон Осборн.

Она также добавила, что для Оззи выступление 5 июля 2025 года в Бирмингеме станет последним. По словам Шэрон, рок-певец очень рад возможности вернуться на сцену и очень эмоционально это воспринимает.