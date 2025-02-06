Жена Оззи Осборна сообщила, что рок-певец не может ходить, но сохранил голос
Британский рок-певец Оззи Осборн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ozzyosbourne
Британский рок-певец Оззи Осборн, который страдает болезнью Паркинсона и больше не может ходить, смог сохранить голос. Об этом рассказала его жена в интервью газете The Sun.
«Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Это не то, что можно стабилизировать. Оно поражает разные части тела, и оно затронуло его ноги. Но его голос так же хорош, как и всегда», — поделилась Шэрон Осборн.
Она также добавила, что для Оззи выступление 5 июля 2025 года в Бирмингеме станет последним. По словам Шэрон, рок-певец очень рад возможности вернуться на сцену и очень эмоционально это воспринимает.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что «дедули» из Black Sabbath воссоединятся ради последнего концерта с участием Оззи Осборна. Оригинальный состав легендарной рок-группы впервые за два десятилетия даст единственный концерт в своём родном Бирмингеме. В последний раз группа выступала в полном составе в 2005 году, после чего музыканты играли по отдельности, но не собирались вместе. Билеты на концерт Black Sabbath поступят в продажу 14 февраля, а все средства от их продажи будут направлены на благотворительность.