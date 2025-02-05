«Дедули» из Black Sabbath воссоединятся ради последнего концерта с участием Оззи Осборна
Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет для последнего концерта Осборна
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Оригинальный состав легендарной рок-группы Black Sabbath решил воссоединиться и впервые за два десятилетия и даст единственный концерт в своём родном Бирмингеме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организаторов мероприятия. Этот концерт станет завершающим аккордом в почти 60-летней карьере вокалиста Оззи Осборна.
5 июля 2025 года на одной сцене с Осборном выступят гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд — основатели группы, которая заложила основы хэви-метала в начале 1970-х и прославилась такими хитами, как War Pigs, Paranoid и Iron Man. В последний раз группа выступала в полном составе в 2005 году, после чего музыканты играли по отдельности, но не собирались вместе.
Билеты на концерт под названием Back to the Beginning поступят в продажу 14 февраля, а все средства от их продажи будут направлены на благотворительность.
В 2003 году Оззи Осборн упал с квадроцикла и повредил спину, из-за чего ему установили титановые пластины в позвоночник. Спусти 16 лет он неудачно упал во время ночного похода в туалет и металлические позвонки сместились. После этого ему провели ещё семь хирургических операций, но они не помогают — Осборн ежедневно страдает от боли и вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Обнаруженная у него 20 лет назад болезнь Паркинсона лишь усугубляет положение дел. Сам артист уверен — необратимые последствия появились именно после ночного падения. 1 февраля 2023 года Оззи Осборн объявил о завершении карьеры.