Гоблин Пучков объяснил, почему "Поющие гитары" не смогут заменить Black Sabbath

Публицист, переводчик, блогер Дмитрий Гоблин Пучков в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" ответил на вопрос, как должна меняться культура, чтобы молодёжь от неё не отворачивалась, и сравнил отечественную культуру с западной.

Гоблин Пучков объяснил, почему молодёжь предпочитает западную культуру российской © YouTube / Дайте сказать!

"Вы знаете, я советский ребёнок. У нас, например, какие-нибудь "Поющие гитары" строго выходили на сцену: костюм, отглаженные брюки, пиджак, рубашка, галстук, все стояли как приколоченные. И вдруг я приехал в Восточную Германию, у меня папа там служил... Я включаю телевизор, там моя любимая группа Led Zeppelin, все волосатые, в три раза больше, чем у Аллы Пугачёвой волос. Все орут как ненормальные не пойми о чём... У нас такие песни не поют на радио и телевидении, а там в полный рост с такими метафорами", — вспомнил публицист.

По словам блогера, запретный плод сладок не потому, что запретен, а потому что сладок. "Как можно сравнивать "Поющие гитары" и какой-нибудь Black Sabbath?" — отметил Пучков.

"Это же чудовищные произведения, адская отвязность, наркоман Оззи Осборн. Естественно, все дети, разинув рты, будут на это смотреть как удав на кролика, вытаращив глаза. Как? Невозможно этому противостоять. Чего там наши могут противопоставить? Я не представляю, вообще не представляю", — сказал Пучков.