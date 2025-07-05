Рок-группа Oasis провела первый за 16 лет концерт после воссоединения
В пятницу, 4 июля, в Кардиффе состоялось долгожданное возвращение на сцену легендарной манчестерской группы Oasis. Как пишет The Guardian, коллектив открыл мировое турне мощным и громким выступлением.
Концерт, который издание называет «блистательным дебютом», стал первым за годы разлуки братьев Галлахер. Группа сделала ставку на хиты 1990-х, когда Oasis находились на пике славы. Поклонники услышали классические композиции, которые определили звучание целой эпохи британского рока.
Особенно трогательным моментом стало исполнение песни Live Forever, которую музыканты посвятили памяти португальского футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты.
Oasis почтили память погибшему в ДТП Диогу Жоте на концерте в Кардиффе. Видео © X / Hk
Напомним, 28-летний нападающий и его 25-летний брат Андре да Силва, игрок «Пенафиела», трагически погибли в автокатастрофе на западе Испании. По предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшей шины.