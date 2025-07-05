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4 июля, 23:33

Рок-группа Oasis провела первый за 16 лет концерт после воссоединения

Концерт рок-группы Oasis в Кардиффе. Обложка © Х / Oasis

Концерт рок-группы Oasis в Кардиффе. Обложка © Х / Oasis

В пятницу, 4 июля, в Кардиффе состоялось долгожданное возвращение на сцену легендарной манчестерской группы Oasis. Как пишет The Guardian, коллектив открыл мировое турне мощным и громким выступлением.

Концерт, который издание называет «блистательным дебютом», стал первым за годы разлуки братьев Галлахер. Группа сделала ставку на хиты 1990-х, когда Oasis находились на пике славы. Поклонники услышали классические композиции, которые определили звучание целой эпохи британского рока.

Концерт рок-группы Oasis в Кардиффе. Обложка © Х / Oasis

Концерт рок-группы Oasis в Кардиффе. Обложка © Х / Oasis

Особенно трогательным моментом стало исполнение песни Live Forever, которую музыканты посвятили памяти португальского футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Oasis почтили память погибшему в ДТП Диогу Жоте на концерте в Кардиффе. Видео © X / Hk

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Артём Гапоненко
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