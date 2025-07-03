Причина смертельного ДТП с Диогу Жотой — лопнувшая шина Lamborghini

Причиной автокатастрофы, в которой погибли футболист Диогу Жота и его брат Андре да Силва, стал разрыв шины на их автомобиле Lamborghini, сообщает BBC Sport.

Трагедия произошла на автотрассе A-52 в западной части Испании. По предварительным данным, спорткар двигался на высокой скорости и в момент обгона другого автомобиля у него внезапно лопнула покрышка. Машину занесло, и она вылетела в кювет.

Нападающему было всего 28 лет. Диогу Жота начал карьеру в аренде, выступая за «Порту» и «Вулверхэмптон», а в 2020 году перешёл в «Ливерпуль», заключив долгосрочный контракт на сумму 41 миллион фунтов. С английским клубом он стал чемпионом Премьер-лиги, а также выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги. В составе сборной Португалии дважды становился победителем Лиги наций. Его контракт с «Ливерпулем» был продлён до лета 2027 года.