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22 июля, 19:26

Уже не мог ходить: Оззи Осборн дал последний концерт за две недели до смерти — видео

Опубликовано видео с последнего концерта Оззи Осборна в родном Бирмингеме

Оззи Озборн во время концерта в Бирмингеме. Обложка © X / Ozzy Osbourne

Оззи Озборн во время концерта в Бирмингеме. Обложка © X / Ozzy Osbourne

Культовый британский рок-музыкант Оззи Озборн дал свой последний концерт в легендарном составе Black Sabbath за две недели до смерти. Видео с того выступления расходятся в Сети.

Прощальный концерт Оззи Озборн. Видео © YouTube / Mad Mike Worthington

Как оказалось, прощальный концерт состоялся в родном городе певца — Бирмингеме. Страдавший от болезни Паркинсона Озборн уже не мог ходить, поэтому выступал, сидя на чёрном троне.

От бедности и тюрьмы до короля хэви-метала: Как «принц тьмы» Оззи Осборн стал легендой рок-музыки
От бедности и тюрьмы до короля хэви-метала: Как «принц тьмы» Оззи Осборн стал легендой рок-музыки

Напомним, о смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Печальные новости сообщили его родные. Музыкант умер на 77 году жизни. Прощальное выступление легенды хэви-метал сцены состоялось пятого июля, на нём Осборн простился с поклонниками.

Юрий Лысенко
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