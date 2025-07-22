Уже не мог ходить: Оззи Осборн дал последний концерт за две недели до смерти — видео
Опубликовано видео с последнего концерта Оззи Осборна в родном Бирмингеме
Оззи Озборн во время концерта в Бирмингеме. Обложка © X / Ozzy Osbourne
Культовый британский рок-музыкант Оззи Озборн дал свой последний концерт в легендарном составе Black Sabbath за две недели до смерти. Видео с того выступления расходятся в Сети.
Прощальный концерт Оззи Озборн. Видео © YouTube / Mad Mike Worthington
Как оказалось, прощальный концерт состоялся в родном городе певца — Бирмингеме. Страдавший от болезни Паркинсона Озборн уже не мог ходить, поэтому выступал, сидя на чёрном троне.
Напомним, о смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Печальные новости сообщили его родные. Музыкант умер на 77 году жизни. Прощальное выступление легенды хэви-метал сцены состоялось пятого июля, на нём Осборн простился с поклонниками.