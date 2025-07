От бедности и тюрьмы до короля хэви-метала: Как «принц тьмы» Оззи Осборн стал легендой рок-музыки

После ухода Оззи начал сольную карьеру, пригласив талантливого гитариста Рэнди Роадса. Первый сольный альбом Blizzard of Ozz с популярными песнями Crazy Train и Mr. Crowley стал успешным, а инцидент с откушенной головой голубя вошёл в рок-легенды. В последующие годы Оззи выпустил множество альбомов и продолжил выступать, сталкиваясь с критикой и личными проблемами, включая борьбу с зависимостями. В нулевых Оззи продолжал музыкальную деятельность, несмотря на проблемы со здоровьем, включая болезнь Паркинсона. Так, в 2010 вышла его песня Let Me Hear You Scream с альбомом Scream, которая принесла ему новую волну популярности. Однако в конце прошлого года он сообщил, что отказался от гастролей из-за операции на позвоночнике.