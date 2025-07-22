От бедности и тюрьмы до короля хэви-метала: Как «принц тьмы» Оззи Осборн стал легендой рок-музыки

Джон Майкл Осборн, известный как Оззи Осборн, — культовый рок-музыкант и основатель группы «Black Sabbath», — скончался 22 июля. Его жизнь — история из бедности, ошибок и невероятного успеха, который сделал его одной из самых влиятельных фигур в истории тяжёлого рока.

«С такой печалью, которую невозможно передать простыми словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружён любовью», — заявила его семья издаю SkyNews.

Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, Великобритания, в семье из шести детей. С детства он получил прозвище «Оззи», происхождение которого осталось загадкой даже для самого музыканта. В школе вместе с ним учился будущий гитарист Black Sabbath Тони Айомми, но их творческий союз сложился позже. В подростковом возрасте Оззи был исключён из школы из-за тяжёлого материального положения семьи и начал работать на различных низкооплачиваемых работах — от помощника водопроводчика до могильщика. После неудач на работе он пробовал заниматься кражами, за что даже отсидел в тюрьме, где научился делать татуировки.

После освобождения Оззи начал музыкальную карьеру с группы Music Machine, а затем собрал собственный коллектив, в который вошли Тони Айомми, Билл Уорд и Теренс Батлер. Именно они положили начало легендарной группе Black Sabbath. В 1970 году вышел их дебютный альбом с известными песнями War Pigs и Iron Man, которые быстро принесли группе популярность, а затем появился легендарный Paranoid. В течение 1970-х годов Оззи стал иконой хэви-метала, но его проблемы с алкоголем и наркотиками приводили к конфликтам в группе. В 1977 году он покидает «Black Sabbath», но возвращается в 1978-м, а вскоре окончательно уходит.

После ухода Оззи начал сольную карьеру, пригласив талантливого гитариста Рэнди Роадса. Первый сольный альбом Blizzard of Ozz с популярными песнями Crazy Train и Mr. Crowley стал успешным, а инцидент с откушенной головой голубя вошёл в рок-легенды. В последующие годы Оззи выпустил множество альбомов и продолжил выступать, сталкиваясь с критикой и личными проблемами, включая борьбу с зависимостями. В нулевых Оззи продолжал музыкальную деятельность, несмотря на проблемы со здоровьем, включая болезнь Паркинсона. Так, в 2010 вышла его песня Let Me Hear You Scream с альбомом Scream, которая принесла ему новую волну популярности. Однако в конце прошлого года он сообщил, что отказался от гастролей из-за операции на позвоночнике.