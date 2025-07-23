7 поступков Оззи Осборна, которые доказывают, что он — самая дикая рок-звезда в истории. Навсегда

22 июля 2025 года мир потерял настоящую легенду — Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет в кругу семьи. Всего за несколько недель до смерти он дал прощальный концерт на стадионе Вилла Парк в родном Бирмингеме, воссоединившись с Black Sabbath впервые за 20 лет. Князь Тьмы ушёл из жизни, но остались бесчисленные истории о его невероятных выходках, которые навсегда изменили представление о том, как должна выглядеть жизнь настоящей рок-звезды. За более чем полвека карьеры Оззи умудрился превратить обычную жизнь в сплошную череду невероятных историй, каждая из которых могла бы стать сюжетом для отдельного фильма. Мы собрали семь самых ярких доказательств того, что на фоне Оззи все остальные рок-звёзды выглядели как примерные школьники.

Превратил деловую встречу в кровавое шоу с голубями

Оззи Осборн: 7 историй, которые доказывают его статус самой безумной рок-звезды. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

В 1981 году Оззи подписывал контракт с CBS Records и решил произвести неизгладимое впечатление на новых боссов. Он пришёл на встречу в шубе, набитой живыми голубями, которых планировал торжественно выпустить как символ мира и любви. Но что-то пошло не так — Оззи начал беспорядочно разбрасывать бедных птиц по переговорной, а затем схватил одного голубя и на глазах у шокированных руководителей лейбла откусил ему голову. Представьте лица людей, которые только что наняли этого человека! После такого «знакомства» репутация Оззи как самого непредсказуемого артиста была окончательно закреплена, а история разлетелась по всему музыкальному миру.

Устроил экстремальные роды с женой на заднем сиденье

В 1972 году, когда у первой жены Оззи Тельмы начались схватки, она попросила мужа отвезти её в больницу. Проблема была в том, что Оззи был мертвецки пьян и даже не имел водительских прав. Но разве это могло остановить будущего отца? Осборн сел за руль и помчался в роддом, каким-то чудом не устроив аварию. Джессика, их дочь, благополучно родилась в тот же день, а история стала семейной легендой. Сам Оззи позже шутил, что это был самый страшный концерт в его жизни, — ведь от его «выступления» за рулём зависели две жизни. Видимо, рок-н-ролльные ангелы-хранители действительно существуют.

Исчез после соревнования с вокалистом Van Halen

Невероятные выходки Оззи Осборна, которые шокировали весь мир. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ therockandrollgallery

В 1978 году Black Sabbath гастролировала вместе с Van Halen, и между музыкантами разгорелось негласное соперничество — кто круче проводит время. Оззи бросил вызов Дэвиду Ли Роту в своеобразной дуэли на выносливость, и они устроили марафон вечеринок в Алабаме. После особенно бурной ночи Оззи просто растворился в воздухе — никто не знал, где он и что с ним. Поиски были настолько серьёзными, что подключились полиция и даже ФБР. Осборна нашли через несколько дней в совершенно неожиданном месте, абсолютно невредимого, но с полной амнезией относительно того, где он пропадал. Эта история стала классикой рок-фольклора и доказательством того, что Оззи может исчезнуть и появиться когда угодно и где угодно.

Лёг в психиатрическую больницу прямо посреди тура

Во время европейского турне 1981 года у Оззи случился нервный срыв, и его менеджер Шэрон приняла радикальное решение — поместить его в психиатрическую клинику под Лондоном. Самое невероятное, что Оззи согласился! Музыканты приезжали навещать своего вокалиста в больнице, которая больше напоминала декорации к фильму ужасов: железные кровати, минимум удобств и строгий режим. Но Осборн воспринимал всё как очередное приключение и даже шутил с медперсоналом. Через несколько недель он вернулся на сцену ещё более энергичным, доказав, что иногда самый безумный поступок — это признать необходимость передышки.

Превратил памятник в туалет и получил бан на десять лет

Князь Тьмы Оззи Осборн: самые скандальные моменты карьеры. Фото © ТАСС / BRIGANI-ART/HEINRICH via

В 1982 году во время фотосессии в Сан-Антонио Оззи совершил поступок, который шокировал даже его поклонников. Он помочился на мемориал защитников Аламо — священное для техасцев место, символизирующее свободу и патриотизм. Скандал был грандиозным: Оззи арестовали, а власти города запретили ему въезд в Сан-Антонио на целых десять лет. В 1992 году Осборн всё-таки принёс публичные извинения и пожертвовал 10 тысяч долларов на сохранение памятника. Этот инцидент показал, что Оззи способен превратить в рок-н-ролльную историю даже самые неподходящие для этого места.

Заставил президента США пожалеть о приглашении

В 2002 году, на пике популярности шоу The Osbournes, Оззи и Шэрон были приглашены на ужин в Белый дом. Президент Джордж Буш тепло поприветствовал рок-звезду словами: «Оззи, моя мама любит то, что ты делаешь!» Но Осборн решил, что этого недостаточно для полноценного знакомства. Он устроил настоящее шоу за столом, громко комментировал происходящее и вёл себя так, будто находится на домашней вечеринке, а не в резиденции главы государства. К концу вечера президент пробормотал, что приглашение Оззи, «возможно, было ошибкой». Позже выяснилось, что перед визитом Осборн выпил три бутылки вина «для храбрости», что объяснило его особенно раскованное поведение.

Шокирует жену пикантными фото в семьдесят с лишним лет

Как Оззи Осборн стал самой безумной рок-звездой планеты. Фото © ТАСС / ZUMA / Dave Bedrosian

Даже в преклонном возрасте Оззи продолжал удивлять окружающих своими выходками. Шэрон рассказывала, что муж регулярно присылает ей постановочные обнажённые фотографии, проявляя недюжинную фантазию в создании «художественных» композиций. «Из его задницы торчат красные розы», — с улыбкой описывала жена одну из таких работ. По её словам, Оззи очень изобретателен в создании подобных «шедевров». Эта история доказывает, что настоящий рок-н-ролл — это не возраст, а состояние души, и Князь Тьмы явно не планирует сдавать позиции.