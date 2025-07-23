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23 июля, 11:09

Миграционный эксперт раскрыл, пустят ли Лободу на работу в Россию

Эксперт Елисеев: Лобода может столкнуться с проблемами при въезде в Россию

Светлана Лобода. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial

Светлана Лобода. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial

Украинскую певицу Светлану Лободу могут не пустить в Россию из-за отсутствия действующего вида на жительство. Об этом заявил эксперт по миграционному праву Матвей Елисеев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Юрист пояснил, что Лобода сейчас не имеет ограничений на въезд, так как не включена в списки иностранных агентов или лиц, угрожающих безопасности РФ. Однако её вид на жительство, по данным СМИ, истёк, и после февраля 2022 года она прекратила деятельность в России, переехав в Латвию.

«Её прежнее пребывание в России регулировалось на основании вида на жительство (ВНЖ), срок действия которого, по сообщениям СМИ, истёк. После февраля 2022 года она заявила о прекращении своей профессиональной деятельности в России и переехала в Латвию. Таким образом, на момент возможного въезда она будет рассматриваться как иностранный гражданин без РВП и ВНЖ, то есть — временно пребывающий», — подчеркнул Елисеев.

По его словам, Лобода может въехать в РФ по визе или в безвизовом порядке, если выполнит требования миграционного законодательства. Для этого ей понадобится заграничный паспорт, миграционная карта, подтверждение цели визита и документы о месте проживания и финансовой обеспеченности.

Эксперт добавил, что при утрате ВНЖ певице придётся заново оформлять правовой статус, если она планирует длительное пребывание или работу в России. Таким образом, если Лобода въедет в Россию, она сможет находиться там до 90 дней в течение полугода в рамках безвизового режима.

Прохор Шаляпин готов пустить Лободу в Россию, но при одном условии
Прохор Шаляпин готов пустить Лободу в Россию, но при одном условии

Ранее сообщалось, что Светлане Лободе могут закрыть въезд в Россию. Правоохранительные органы имеют основания для такого решения, так как весной 2022 года она поддержала Украину и уехала из России.

Александра Мышляева
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