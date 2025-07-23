«Бросается в глаза»: Пластический хирург раскрыла секреты преображения Ольги Орловой

Певица Ольга Орлова изменила внешность, и поклонники предположили, что артистка могла обратиться к специалистам. Пластический хирург Софья Абдулаева прокомментировала возможные изменения во внешности экс-солистки «Блестящих».

«У Орловой есть изменения, которые очень бросаются в глаза — это изменение посадки хвоста брови. По крайней мере на последних фотографиях певицы я не увидела следов верхней блефаропластики, а вот изменения посадки хвоста брови заметны. Также у неё очень хороший угол челюсти. Я предполагаю, что всё-таки была выполнена эндоскопическая подтяжка. Но это, подчеркну, лишь предположение. Потому что не видя близко человека, только по фотографии, сложно давать точную оценку», — отметила Абдулаева в интервью порталу «Страсти».

Эксперт добавила, что у Орловой красиво изменился подбородок, но вряд ли там стоит имплант. По её мнению, изменения могли произойти и без серьёзного хирургического вмешательства – например, за счёт возрастных особенностей или процедур по подтяжке.

Что касается губ певицы, хирург не увидела явных признаков пластики. Она допускает использование филлеров или уходовых препаратов, но подчёркивает, что губы выглядят естественно.