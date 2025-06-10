«Бросает в жар»: Татьяна Буланова раскрыла, почему не спешит ложиться под нож хирурга

Певицу Татьяну Буланову заподозрили в том, что артистка уже успела омолодиться при помощи пластических операций. Тем не менее сама исполнительница опровергла сообщения о своих преображениях с помощью пластики.

«Кто распространяет эти слухи, просто не знает, насколько я трусиха, даже зубы боюсь лечить, а уж под скальпель лечь... Мне уже давно пора удалить «восьмёрки», но я не могу себя заставить дойти до стоматолога: при одной мысли о визите к врачу меня бросает в жар. Хотя со временем, безусловно, придётся это сделать — они же сами не выпадут. Так же и с пластикой: когда «прижмёт» и совсем уж перестану себе нравиться, наверное, всё же решусь на круговую подтяжку, куда деваться», — подчеркнула Буланова в интервью Леди Mail.

Певица дополнила, что корректирует свою внешность, но только с помощью инъекций. Артистка посещает косметолога и колет ботокс. Также Буланова поделилась, как справлялась с лишними килограммами. По её словам, она в старшем возрасте пробовала пить различные таблетки для похудения, но эффект длился недолго. Позднее певица осознала, что только дефицит калорий спасает от набора веса.

«Поэтому я стала меньше есть, полностью убрала ужин. И фигура пришла в норму. Ну и спорт, конечно, есть в моей жизни. Я никогда не сижу на месте, легка на подъём. Не ленюсь ходить пешком — главное, чтобы обувь была удобной. Если нет возможности дойти до зала, дома потренируюсь», — отметила Буланова.