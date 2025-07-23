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Регион
23 июля, 10:03

«Украина проиграла. Я проиграла»: Сбежавшая из России Божена Рынска публично признала ошибку

Божена Рынска признала, что проиграла, выбрав эмиграцию

Божена Рынска. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bozhenarynska

Божена Рынска. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bozhenarynska

Блогер Божена Рынска в своих социальных сетях поделилась горькими размышлениями о жизни в эмиграции, выразив сожаление о сделанном выборе. Сбежавшая после начала СВО в Латвию журналистка рассказала, что с января месяца её мучает кашель, но антибиотики ей не помогают.

«Европа проиграла. Украина проиграла. Я, выбрав эмиграцию, тоже проиграла. <...> И рестораны лучше [в Москве], и врачи лучше, ну и всё лучше. Цена на коммунальные услуги, да. В Москве жить не просто в два раза, а в сто раз комфортнее», — написала Божена в соцсетях.

Божену Рынску могут привлечь к уголовке за слова о русских
Божену Рынску могут привлечь к уголовке за слова о русских

Ранее телеведущую Фариду Курбангалееву* заочно приговорили к 8 годам колонии. Её признали виновной в оправдании терроризма и распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

* Внесена в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Полина Никифорова
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