«Украина проиграла. Я проиграла»: Сбежавшая из России Божена Рынска публично признала ошибку

Блогер Божена Рынска в своих социальных сетях поделилась горькими размышлениями о жизни в эмиграции, выразив сожаление о сделанном выборе. Сбежавшая после начала СВО в Латвию журналистка рассказала, что с января месяца её мучает кашель, но антибиотики ей не помогают.

«Европа проиграла. Украина проиграла. Я, выбрав эмиграцию, тоже проиграла. <...> И рестораны лучше [в Москве], и врачи лучше, ну и всё лучше. Цена на коммунальные услуги, да. В Москве жить не просто в два раза, а в сто раз комфортнее», — написала Божена в соцсетях.

Ранее телеведущую Фариду Курбангалееву* заочно приговорили к 8 годам колонии. Её признали виновной в оправдании терроризма и распространении фейков о Вооружённых силах РФ.