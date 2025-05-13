Божену Рынску могут привлечь к уголовке за слова о русских

В Москве завершили проверку деятельности блогера Божены Рынски. Как сообщил RT Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции, специалисты Центра по противодействию экстремизму столичного главка МВД закончили комплексную проверку слов обозревательницы.

Бородин подчеркнул, что её высказывания противоречат государственным интересам и подрывают авторитет власти. В официальном ответе на запрос ведомство сообщило, что по результатам проверки были обнаружены основания для привлечения к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства»). Там уточнили, что собранные материалы уже направлены в столичную прокуратуру для дальнейшего процессуального решения.

«Сотрудники провели проверку, собрали материалы. По моему мнению, в ближайшее время в отношении Божены Рынской будет принято процессуальное решение: либо возбуждение уголовного дела, либо её внесут в список иностранных агентов», — заключил Бородин.