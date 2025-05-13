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Регион
13 мая, 14:29

Божену Рынску могут привлечь к уголовке за слова о русских

В МВД завершили проверку Божены Рынски на экстремизм

Божена Рынска. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Божена Рынска. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Москве завершили проверку деятельности блогера Божены Рынски. Как сообщил RT Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции, специалисты Центра по противодействию экстремизму столичного главка МВД закончили комплексную проверку слов обозревательницы.

Бородин подчеркнул, что её высказывания противоречат государственным интересам и подрывают авторитет власти. В официальном ответе на запрос ведомство сообщило, что по результатам проверки были обнаружены основания для привлечения к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства»). Там уточнили, что собранные материалы уже направлены в столичную прокуратуру для дальнейшего процессуального решения.

«Сотрудники провели проверку, собрали материалы. По моему мнению, в ближайшее время в отношении Божены Рынской будет принято процессуальное решение: либо возбуждение уголовного дела, либо её внесут в список иностранных агентов», — заключил Бородин.

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Напомним, Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за экстремизм из-за её резких высказываний в адрес русских. Как сообщают общественные деятели, поводом для обращения стало интервью блогерши, в котором Рынска охарактеризовала русских, проживающих в Латвии, как «жуликов», «конченных», «воров» и «животных», а понятие Русского мира назвала «днищем».

Александра Мышляева
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