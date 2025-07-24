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24 июля, 15:46
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Умер актёр и рестлер Халк Хоган

Халк Хоган. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Халк Хоган. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

На 72-м году жизни умер американский актёр и рестлер Халк Хоган, сообщает TMZ. Причины смерти не называются, но издание уточняет, что утром в четверг к дому легенды рестлинга во Флориде прибыли медики.

Ранее ходили слухи о том, что Хоган находится на грани жизни и смерти, но его супруга опровергала это, заявив, что он просто восстанавливается после операции.

Настоящее имя Халка Хогана — Терри Джин Боллеа. Он считается самой узнаваемой звездой рестлинга во всём мире и самым популярным рестлером 1980-х годов. Также Хоган снимался в кино, начав с эпизодической роли в фильме «Рокки 3» в 1982 году.

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А 22 июля скончалась другая легенда — британский музыкант, лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн. Ему было 76 лет. Буквально за две недели до смерти Оззи дал прощальный концерт в родном Бирмингеме.


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Александра Вишнякова
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