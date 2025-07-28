Вайкуле наговорила на статью УК РФ призывами вооружить Украину, считает юрист

Российский суд имеет все основания возбудить уголовное дело в отношении латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая выступила на собственном фестивале с призывом «дать оружие Украине». Об этом рассказал юрист Дмитрий Аграновский.

«На мой взгляд, она — вполне кандидат на уголовное дело с такими высказываниями. Конечно, окончательные решения должны принимать соответствующие органы», — подчеркнул он.

Юрист добавил, что после возбуждения уголовного дела Вайкуле объявят в международный розыск, а также под арест попадёт собственность певицы на российской территории, пишет АиФ.