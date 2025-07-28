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Регион
28 июля, 16:29

Вайкуле наговорила на статью УК РФ призывами вооружить Украину, считает юрист

Юрист Аграновский: Вайкуле грозит уголовное дело за призыв дать Киеву оружие

Обложка © ТАСС / Михаил Александров

Обложка © ТАСС / Михаил Александров

Российский суд имеет все основания возбудить уголовное дело в отношении латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая выступила на собственном фестивале с призывом «дать оружие Украине». Об этом рассказал юрист Дмитрий Аграновский.

«На мой взгляд, она — вполне кандидат на уголовное дело с такими высказываниями. Конечно, окончательные решения должны принимать соответствующие органы», — подчеркнул он.

Юрист добавил, что после возбуждения уголовного дела Вайкуле объявят в международный розыск, а также под арест попадёт собственность певицы на российской территории, пишет АиФ.

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Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле, известная своей поддержкой Украины, в ходе музыкального фестиваля «Рандеву» в Юрмале высказалась о необходимости поставок оружия Киеву. В беседе с журналистом она выразила надежду на скорейшее завершение конфликта, добавив: «Лучше дать Украине оружие», — в ответ на реплику о том, что музыка может способствовать миру.

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Татьяна Миссуми
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