Как Вайкуле сорвала 250 тыс. евро на уродской мове Галкина, дряхлой Пугачёвой и плясках Тинькова В Юрмале завершился фестиваль Лаймы Вайкуле, уже традиционно ставший сборищем русофобов. Мероприятие 2025 года выглядело жалко: Слепаков* подкалывал коллег-патриотов, Галкин* мучил украинскую мову, постаревшая Пугачёва напугала всех восковым лицом. Что там происходило? 28 июля, 15:33 Зачем Вайкуле этот позор? Дряхлые звёзды, пустые залы и пошлые шутки. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, Артём Геодакян, Вадим Тараканов

Звёзды фестиваля: от польского трансвестита до забытого итальянца

В минувшие выходные в юрмальском концертном зале «Дзинтари» прошёл юбилейный, десятый по счёту, Laima RendezVous Jūrmala. Этот фестиваль придумала, организовала и назвала в честь себя «кормилица всея СССР» Лайма Вайкуле. К 2025 году её именное мероприятие окончательно выродилось в образцовый русофобско-иноагентский междусобойчик, где не вышедшим в тираж артистам выступать стало просто неприлично.

Роберт Дави в Юрмале. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / robertdavi

Фестиваль вновь назывался международным. Повод к такому названию, если не придираться, действительно был. В облезлой шубе и перьях, накрашенный как женщина, выступил поляк Михаил Шпак — пик его славы пришёлся на Евровидение-2016. Непринуждённо фальшивя, словно в караоке, спел американец Роберт Дави — он вообще не певец, а известность получил благодаря ролям второстепенных злодеев в «Крепком орешке» и «Бондиане». Ещё сложнее назвать зарубежной звездой итальянца Марио Бионди, чей последний успешный альбом вышел в далёких нулевых.

Всеми остальными участниками мероприятия оказались артисты из постсоветских республик. Костяком, как всегда, были украинцы и россияне-иноагенты. От Незалежной хедлайнерами стали рэпер Потап и его жена Настя Каменских — на словах они лютые русофобы, на деле же недавно выступали перед россиянами в Дубае и готовы выступить ещё, если заплатят от 2 млн рублей.

Артисты Laima RendezVous Jūrmala 2025. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laima_vaikule_official

Шутки ниже плинтуса: как Слепаков* сравнил иноагентов с катамараном

Хедлайнером русофобского фестиваля от «хороших русских» стал юморист Семён Слепаков. Он начал своё выступление с оскорблений Григория Лепса и Олега Газманова. Далее шутливо намекнул на наркозависимость многих иноагентов. И в конце спел песню «Мы с Галкиным*», представляющую собой топорно хвалебную оду супругу Пугачёвой.

— Уехавшие из России после 2022 года часто называют себя философским пароходом. Но я так не считаю. Я бы сказал, что мы похожи на наркоманский катамаран, — несмешно шутил Слепаков*.

Зал ответил ему жиденькими хлопками и редкими смешками.

Слепаков* отпускал странные шутки. Видео © Telegram / badphrase

Ещё скучнее было на выступлении набивших всем оскомину Андрея Макаревича* и группы «Би-2». Лайме Вайкуле даже пришлось крикнуть в микрофон «не скучайте», чтобы разбудить задремавших зрителей.

Впервые фестиваль посетил Олег Тиньков*. Вероятно, беглый банкир был ВИП-гостем. На видео он засветился, лишь когда танцевал в странном состоянии с Лаймой Вайкуле на неофициальной вечеринке после выступлений артистов.

Странные танцы Тинькова* и Вайкуле. Видео © Telegram / absatzmedia

Пугачёва в ужасном состоянии: восковое лицо, дрожащие руки и зависимость от Галкина*

Как и в прошлом году, на фестиваль заявились, но без выступления Максим Галкин* с Аллой Пугачёвой. Он надел золотые браслеты. Она была увешана жемчугами. Впрочем, роскошные драгоценности не скрыли того факта, что Примадонна очень плохо выглядит. На её лице словно потёкшая от жары восковая маска. Шла она неуверенно, периодически облокачиваясь на мужнину руку.

Видео © Telegram / onlyfansjazz

«Це мой керовник!»: как Галкин* позорился с украинским языком

В фотозоне Галкина* поймали журналисты и спросили на мове: «Вы начали учить украинский язык?»

— Я почав вивчати. Але я не ожидав [Я начал изучать. Не ожидал. — пер.], — попытался ответить что-то на ломаном Галкин*. Артист растерялся, начал хихикать, заикаться и чесаться.

— Це мой керовник [Это мой руководитель. — пер.], — вставила, засмеявшись, Пугачёва.

— А що казати? А я ж не знаю… — смущался иноагент.

Украинская журналистка намертво вцепилась в него: мол, весь мир новости смотрит, говорите, как оцениваете ситуацию.

Галкин* пытался говорить на украинской мове. Видео © Telegram / nemalahov

— Робимо, що можемо, щоб подримувати [Делаем, что можем, чтобы поддержать. — пер.], — выдавил из себя Галкин*.

Журналистка не унялась и спросила, приедут ли они с супругой вместе выступать в Киев.

— Обовязково приiдемо! Если разрешат, — выпалил Галкин*.

В Интернете шутят, что комику пришлось проявить чудеса изворотливости. С одной стороны, надо и украинцам потрафить, с другой — не хотелось бы наговорить на новую уголовную статью в России.

Двойная игра: Вайкуле ругает Россию, но держит тут бизнес на 373 млн

Фестиваль был рассчитан на три дня, однодневные билеты продавались по цене от 50 до 375 евро. В зале «Дзинтари» 2410 посадочных мест. При средней стоимости билета в 212,5 евро выручка за весь фестиваль превысила бы полтора миллиона евро. Отсюда следует вычесть стоимость аренды зала и гонорары исполнителям. Если верить экспертам, организатор получает до 15% денег, заработанных на концерте. Таким образом, доход Вайкуле мог составить около четверти миллиона евро.

Несмотря на антироссийскую деятельность, Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать в России, хоть и пытается это скрыть. В своё время она основала у себя в Латвии косметический бизнес Laimalux. Вскоре в России появился его филиал в виде совместного предприятия под названием «Лайма-люкс рус». Изначально им почти поровну владели латвийская фирма Laimalukss SIA и российский бизнесмен Шираз Мамедов. Однако после прошлогодней резонансной публикации Life.ru латвийское юрлицо вышло из состава учредителей, переписав свою долю непосредственно на российский филиал. Скорее всего, реорганизация проведена лишь формально, чтобы скрыть истинного владельца.

С финансовыми показателями «Лайма-люкс рус» творится что-то неладное. В 2024 году при солидной выручке в 373 миллиона рублей была зафиксирована смешная чистая прибыль, всего 11 тысяч рублей. Возможно, часть доходов скрывается и выводится.

У Лаймы Вайкуле остаётся в России не только бизнес, но и элитная квартира стоимостью около 60 миллионов рублей. Речь о четырёхкомнатном жилье в привилегированном, построенном при Юрии Лужкове кирпичном доме возле Московского зоопарка. Несмотря на требования российских правозащитников, этот объект так и не был изъят у русофобки.

Квартира Лаймы Вайкуле в Москве оценивается в 60 млн рублей. Фото © 2gis

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Кто был самым жалким на фестивале? 0 Пугачёва — восковое лицо, еле ходит, пора на пенсию Галкин — его потуги с мовой вызывают стыд Слепаков с его странным юмором Все одинаково плохи! Это сборище неудачников

Авторы Пётр Егоров