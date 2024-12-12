Продюсер раскрыл, за какую сумму Потап и Настя Каменских готовы выступить перед россиянами

Дуэт Потап и Настя Каменских в былые времена был очень популярен в России. Артисты участвовали в музыкальных премиях, давали сольные концерты и гастролировали по стране. Однако в последнее время о них ничего не слышно. Что случилось с некогда популярными исполнителями, рассказал продюсер Сергей Дворцов.

После начала СВО украинские певцы разорвали все связи с РФ, отказавшись от выступлений в нашей стране. Неудивительно, что часть российских поклонников сразу же отказалась от них. Ещё значительную часть слушателей дуэт потерял после недавнего скандала с участием Потапа, который решил похайпиться на смерти Анастасии Заворотнюк. Вместо соболезнований исполнитель поглумился над звездой, которая несколько лет боролась с раком мозга.

«Потап конченый человек, потому что, когда умерла Настя Заворотнюк, он просто попрыгал, условно говоря, на её костях. Он лицемер, ищет везде выгоду. И сейчас в России его никто не ждёт», — заявил Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

В связи с этим заработки артистов резко сократились. Если раньше они получали около 5-6 млн рублей за концерт, то сегодня эта сумма в два раза меньше.

«Каждый уехавший артист берёт меньше. То есть это примерно 2 млн рублей», — поделился деталями продюсер.