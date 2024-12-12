Продюсер раскрыл, за какую сумму Потап и Настя Каменских готовы выступить перед россиянами
Продюсер Дворцов: Потап и Каменских готовы выступить для русских за 2 млн рублей
Потап и Настя Каменских. Фото © Wikipedia / Okras
Дуэт Потап и Настя Каменских в былые времена был очень популярен в России. Артисты участвовали в музыкальных премиях, давали сольные концерты и гастролировали по стране. Однако в последнее время о них ничего не слышно. Что случилось с некогда популярными исполнителями, рассказал продюсер Сергей Дворцов.
После начала СВО украинские певцы разорвали все связи с РФ, отказавшись от выступлений в нашей стране. Неудивительно, что часть российских поклонников сразу же отказалась от них. Ещё значительную часть слушателей дуэт потерял после недавнего скандала с участием Потапа, который решил похайпиться на смерти Анастасии Заворотнюк. Вместо соболезнований исполнитель поглумился над звездой, которая несколько лет боролась с раком мозга.
«Потап конченый человек, потому что, когда умерла Настя Заворотнюк, он просто попрыгал, условно говоря, на её костях. Он лицемер, ищет везде выгоду. И сейчас в России его никто не ждёт», — заявил Дворцов в беседе с порталом «Страсти».
В связи с этим заработки артистов резко сократились. Если раньше они получали около 5-6 млн рублей за концерт, то сегодня эта сумма в два раза меньше.
«Каждый уехавший артист берёт меньше. То есть это примерно 2 млн рублей», — поделился деталями продюсер.
С недавних пор Потап и Настя Каменских стали персонами нон-грата и на Украине. Украинцы начали бойкотировать дуэт после вечеринки с участием звёзд в одном из роскошных отелей Дубая. На видео, разлетевшемся по Сети, видно, как артисты зажигают вместе с россиянами. В соцсетях Потапа разгорелся из-за этого настоящий скандал. Соотечественники обрушились на него с угрозами и призвали не возвращаться на Украину.