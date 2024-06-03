"Не прокатит": Продюсер раскрыл, что ждёт сбежавшего с Украины рэпера Потапа
Продюсер Рудченко: Рэпер Потап не сможет реализоваться в Латинской Америке
Рэпер Потап. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realpotap
Рэпер Потап, сбежавший с Украины в Колумбию, вряд ли сможет добиться там популярности: жанр "быдло-рэп", в котором работал артист, в Латинской Америке не актуален. Об этом NEWS.ru заявил продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.
"Очень сомневаюсь, что Потап преследует такие высокие цели — переезжает в Латинскую Америку ради своей страны. Каким образом он может помочь Украине, находясь от неё за тысячи километров? <...> В Латинской Америке совсем другие культура и менталитет. И то, что он создавал здесь, там не прокатит", — считает шоумен.
Украинский рэпер ранее сообщал, что записался в тероборону, но в феврале этого года решил отправиться в Колумбию, оправдавшись тем, что будет "доносить всё об Украине" из-за рубежа. После смерти Анастасии Заворотнюк Потап не преминул поглумиться над нею в соцсети, однако после отрицательной реакции изданий, в том числе и украинских, уничижительные слова в адрес актрисы в аккаунте музыканта исчезли.