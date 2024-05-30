Украинец Потап мерзко поглумился в соцсетях над умершей Заворотнюк

Украинский певец и композитор Потап (Алексей Потапенко), известный по дуэту "Потап и Настя", мерзко поглубился над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Пока поклонники "Моей прекрасной няни" со всего мира оставляют в соцсетях соболезнования в связи с утратой, Потап, по-видимому, счёл нужным "предъявить" уже покойной Заворотнюк за создание неподобающего, на его взгляд, образа украинок в массовой культуре.

Сториз про "няню Вику" уже не найти на странице Потапа, но скриншот успел разойтись в телеграм-каналах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_realpotap

Напомним, что по сценарию ситкома, который с успехом показывали в том числе и на Украине, няня Вика приезжает в Москву из Мариуполя. Оттуда же родом вся её семья.

"Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — написал Потап, выставив "сториз" в запрещённой в России соцсети.