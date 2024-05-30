Украинец Потап мерзко поглумился в соцсетях над умершей Заворотнюк
Пост с осуждением Заворотнюк появился в соцсетях продюсера-украинца Потапа
Украинский певец и композитор Потап (Алексей Потапенко), известный по дуэту "Потап и Настя", мерзко поглубился над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Пока поклонники "Моей прекрасной няни" со всего мира оставляют в соцсетях соболезнования в связи с утратой, Потап, по-видимому, счёл нужным "предъявить" уже покойной Заворотнюк за создание неподобающего, на его взгляд, образа украинок в массовой культуре.
Сториз про "няню Вику" уже не найти на странице Потапа, но скриншот успел разойтись в телеграм-каналах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_realpotap
Напомним, что по сценарию ситкома, который с успехом показывали в том числе и на Украине, няня Вика приезжает в Москву из Мариуполя. Оттуда же родом вся её семья.
"Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — написал Потап, выставив "сториз" в запрещённой в России соцсети.
Отметим, что на момент публикации в аккаунте Потапа этот пост уже отсутствует. Однако на него успели обратить внимание целый ряд изданий, в том числе украинских. Об этом же пишет УНИАН, указывая в заметке, что Заворотнюк, по их мнению, действительно высмеивала Украину.
Напомним, что минувшей ночь умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Незадолго до смерти её преследовали сильные головные боли и слабость. Она, и без того хрупкая женщина, потеряла в весе и не могла самостоятельно передвигаться. Её муж — фигурист Пётр Чернышёв — не отходил от супруги до последней минуты её жизни. По каким ролям Анастасия Заворотнюк запомнится телезрителям, Life.ru рассказывал здесь.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/realpotap, a_zavorotnyuk