Скшипчак, Маккейн, Бжезинский: как лютая ненависть к России сожгла их заживо Они спали и видели, как Россия выбрасывает белый флаг, распускает свою могучую армию и разделывается Западом на части, точно воскресный пирог. Самые отъявленные русофобы планеты, посвятившие жизнь борьбе с нашей страной, которые в итоге сгинули, — в материале Life.ru. 26 июля, 21:15 Карма ненависти: главные русофобы мира скончались, так и не дождавшись краха России. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Paitoon Pornsuksomboon, © ТАСС / AP / Alex Brandon, © ТАСС / imago images/Scanpix / Julius Kalinskas, © ТАСС / ZUMA / Ron Sachs

Оголтелая русофобия, возведённая в ранг политического бренда, редко приводит к триумфу. Она либо вырождается в маргинальный радикализм, либо оборачивается против своих же адептов, обнажая их недальновидность. История знает немало персонажей, чья ненависть к России становилась не просто идеологической позицией, а настоящим смыслом жизни. Они клеймили «русскую угрозу» с трибун парламентов и страниц влиятельных медиа, грозились сократить население нашей страны, присвоить себе наши земли, лишить нас суверенитета. Однако время всё расставило по своим местам, и где теперь эти обличители «кремлёвской агрессии»?

Яростные мастера спекуляций и архитекторы информационных миражей — все они в конечном итоге столкнулись с безжалостным законом этического бумеранга. Одни — бесславно канули в небытие, другие — навсегда покинули геополитическую авансцену, а третьи — кусают локти из-за потраченного впустую времени.

Скшипчак грозился стереть Калининград с карты. Теперь стёрли его самого

Вальдемар Скшипчак. Фото © X / Sztab Generalny WP

Отставной генерал-лейтенант ВС Польши, экс-командующий Сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак сконцентрировал свою ненависть к России на Калининградской области. Несколько лет назад он предлагал поднять вопрос принадлежности этого региона, который, по мнению бывшего военного, с 1945 года находится под «оккупацией». А в 2024-м Скшипчак даже пригрозил полуэксклаву ликвидацией в случае конфликта между Россией и НАТО.

«Будущим для Кёнигсбергской области в случае конфликта между НАТО и Россией будет ликвидация этой оккупированной Россией территории», — заявлял Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.

Впрочем, стать свидетелем дальнейшего процветания Калининграда в составе России Вальдемар Скшипчак уже не сможет. Он скончался 21 июля 2025 года в возрасте 69 лет.

Маккейн мечтал развалить Россию. Но развалился первым

Джон Маккейн. Фото © ТАСС / AP / J. Scott Applewhite

Американский сенатор Джон Маккейн неспроста получил титул главного русофоба Соединённых Штатов. Коллекции и эпатажу его антироссийских заявлений могут позавидовать даже самые отъявленные ненавистники РФ. Возможно, эта злоба привилась ему после Вьетнамской войны, где штурмовик Маккейна был сбит расчётом советского комплекса ЗРК С-75 под командованием подполковника Юрия Трушечкина. После этого эпизода будущего кандидата в президенты ждали годы жесточайших пыток в плену.

Маккейн исключал даже саму возможность дружбы между Россией и США, а больше всего сенатору-ястребу досаждал независимый курс Владимира Путина. Республиканец не стеснялся ставить президента РФ в один ряд с самыми известными террористами.

К счастью, Маккейну так и не удалось добраться до президентского кресла и его угрозы остались лишь громкими заголовками в американской прессе. 25 августа 2018 года он скончался в возрасте 81 года.

Грибаускайте ждала вторжения России. Вместо этого к ней пришли старость и одиночество

Даля Грибаускайте. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Президент Литвы в 2009–2019 годах Даля Грибаускайте за годы правления сделала Прибалтику настоящим центром русофобии в Европе. Она называла Россию «террористическим государством», призывала сделать нашу страну изгоем и даже собиралась применить пятую статью Устава НАТО, чтобы отразить «предстоящее нападение» со стороны РФ.

«Опасность [вторжения России в Литву] велика. <…> Мы должны быть готовы — ментально, политически, технологически, душой и сердцем. Российские войска на границах прибалтийских стран и Польши в десятки раз превосходят по численности войска НАТО», — заявляла она Spiegel.

Сейчас большая политика является для Грибаускайте лишь воспоминанием. Заигравшись в геополитические шахматы, где ей была отведена роль обыкновенной пешки, политик принесла в жертву личное счастье, так и не успев обрести семью. Теперь эта отошедшая от дел 69-летняя старушка, у которой нет ни мужа, ни детей, в одиночестве доживает отведённое ей время. И наверняка эту бабулю ежедневно терзает вопрос, а стоило ли оно того.

Картер залил Украину оружием. Его сердце не выдержало последствий

Бывший министр обороны США Эштон Картер. Фото © U.S. Department of Defense

Министр обороны США в 2015–2017 годах Эштон Картер является одним из архитекторов украинского конфликта, так как ответственен за перевооружение ВСУ. Он считал, что Россия не должна рассматривать Украину и другие постсоветские республики как зону своих особых интересов. Картер выступал за расширение американского военного присутствия в Восточной Европе и настаивал на том, чтобы Киев, Тбилиси и Кишинёв налаживали военное взаимодействие с НАТО. А перед самым уходом с поста главы Пентагона Картер заявил, что вклад Российской армии в борьбу с терроризмом в Сирии равен нулю.

«Россия нарушает суверенитет Украины и Грузии и активно запугивает страны Балтии, а в Сирии подливает масла в огонь опасного конфликта, усиливая экстремизм, против которого сама хотела бороться», — заявлял чиновник в 2015 году на форуме Reagan National Defense.

Эштон Картер умер 24 октября 2022 года от сердечного приступа в возрасте 68 лет. Последствия накачки Украины оружием, которую организовал американский чиновник, мир расхлёбывает до сих пор.

Збигнев Бжезинский называл Россию «лишней страной». Теперь его самого вычеркнули из истории

Збигнев Бжезинский. Фото © ТАСС / AP / Pablo Martinez Monsivais

Советник по нацбезопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский — настоящее воплощение чистейшей, беспримесной русофобии. Ещё в 80-х годах он поддерживал спонсирование Штатами афганских моджахедов, чтобы устроить Советскому Союзу «его собственную Вьетнамскую войну». Причём факт финансирования международного терроризма ничуть не смущал уроженца Варшавы.

«Что важнее с точки зрения истории мира? «Талибан»** или падение советской империи? Несколько взбудораженных исламистов или освобождение Центральной Европы и конец холодной войны?» — оправдывался он позже.

После распада СССР Бжезинский перенаправил свою ненависть на Россию, которую он открыто называл «лишней страной». Украина же, по его мнению, должна доказать, что она хочет стать частью европейского мира. И если Москва не признает эту реальность, ей суждено стать лишь «разорённым сателлитом Китая», уверял он. Однако добиться цели своей жизни известному русофобу не довелось — он умер 26 мая 2017 года.

Майкл Макфол ненавидел Россию. Теперь он — клоун на антироссийских шоу

Бывший посол США в России Майкл Макфол. Фото © Wikipedia

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол ещё в 2007 году назвал президента России Владимира Путина «параноидальным лидером», который якобы сам ищет внешних врагов. Его последующая деятельность на посту главы диппредставительства регулярно вызывала критику со стороны Министерства иностранных дел России. Оно и неудивительно: дипломат сыпал обвинениями в адрес Москвы со скоростью пулемёта и занимался «раздражённым тиражированием небылиц в медийном пространстве», как описывала его деятельность Мария Захарова.

«Макфол на должности посла буквально стал терминатором американской дипломатии, уничтожая переговорный инструментарий и насаждая оголтелую публичную риторику вмешательства во внутренние дела», — считает официальный представитель МИД РФ.

Спустя почти 10 лет после отъезда из России его позиция не изменилась. В недавнем интервью иноагенту Юрию Дудю*** Макфол призвал россиян отказаться от своего гражданства, чем вызвал волну негодования даже среди релокантов.

«Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта. Двойное гражданство? Нет-нет-нет. Вы должны быть лояльны либо нашей стране, либо Путину, нельзя и то и другое одновременно», — произнёс он.

Сегодня Макфол — эдакий второсортный «эксперт» в антироссийских шоу и телепередачах. Он не проявил себя ни как дипломат, ни как политический аналитик, а его деятельность на посту посла закончилась внесением в санкционные списки РФ за ущерб, нанесённый двусторонним отношениям.

Мадлен Олбрайт. Сербы спасли её от нацистов. Она ответила бомбами — и умерла в муках

Бывшая глава Госдепа США Мадлен Олбрайт. Фото © ТАСС / ABACA / Douliery Olivier

Именно главе Госдепартамента США при президенте Билле Клинтоне Мадлен Олбрайт часто ошибочно приписывают фразу о том, что единоличное обладание Россией Сибирью — это «несправедливо». Впрочем, за годы карьеры она успела наговорить немало схожих гадостей в адрес Москвы. Например, когда Кремль выражал обеспокоенность в связи с расширением НАТО, она призывала Москву «не быть яйцом, которое учит курицу». Владимир Путин же, по мнению Олбрайт, сеет националистические настроения среди сограждан и хочет расколоть Евросоюз.

«Путин умный, но по-настоящему злой человек. Он — офицер КГБ — хочет всё держать под контролем», — заявляла она австрийской газете Die Presse.

Иронично, но говорящая о «злом» Путине Олбрайт была одним из идеологов бомбардировок Югославии. Более того, дипломат лично определяла, какие цели должны быть атакованы в первую очередь, вспоминал в мемуарах Колин Пауэлл, занимавший тогда пост главы Объединённого комитета начштабов. Откуда у экс-госсекретаря такая ненависть к сербам, неясно, так как именно серб Жарко Попчич укрывал еврейскую семью Олбрайт от нацистов в своём доме в городке Врнячка-Баня в годы Второй мировой войны.

Заклятая ненавистница русских и сербов умерла 23 марта 2022 года. Рак унес её жизнь за сутки до годовщины начала бомбёжек Югославии.

Каждая из этих судеб — звонкий щелбан по лбу исторического беспамятства сегодняшних русофобов. Он учит, что с Россией можно спорить, соперничать, сотрудничать, но тех, кто десятилетия напролёт возводит против неё религию ненависти, ждёт лишь бесславная экскурсия на свалку истории с билетом в один конец.

* Запрещённая в России террористическая организация ** Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН *** Признан Минюстом РФ иностранным агентом

Что страшнее для русофоба? 0 Умереть, так и не дождавшись краха России Дожить до момента, когда Россия станет ещё сильнее Осознать перед смертью, что вся их жизнь прошла впустую Увидеть, как их идеи полностью дискредитированы

Авторы Илья Пушкарев