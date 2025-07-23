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Регион
23 июля, 14:49

Экс-посол США призвал россиян отказываться от гражданства России

Макфол: Россиянам, проживающим за границей, нужно отказаться от гражданства РФ

Майкл Макфол. Обложка © YouTube / вДудь*

Майкл Макфол. Обложка © YouTube / вДудь*

Бывший американский посол в России Майкл Макфол обратился к российским эмигрантам с призывом отказаться от гражданства РФ, чтобы облегчить свое пребывание за границей. Об этом он рассказал в беседе с Юрием Дудём*.

«Мы и лично я хотим, чтобы любой российский эмигрант отказался от своего гражданства. Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта. Двойное гражданство? Нет-нет-нет», — сказал экс-дипломат.

Макфол утверждает, что потенциальный иммигрант в США должен определиться, какой стране он будет верен: Соединённым Штатам или России. По его мнению, двойная лояльность невозможна.

Госдума запретила лишать приобретенного гражданства жителей пяти регионов России
Госдума запретила лишать приобретенного гражданства жителей пяти регионов России

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект закона, который позволяет аннулировать приобретённое российское гражданство в случае отказа от постановки на воинский учёт. Депутаты считают, что данные правки необходимы. Согласно предложению, основанием для лишения гражданства станет неисполнение обязанности встать на воинский учёт без уважительных причин.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Наталья Демьянова
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