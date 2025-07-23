Экс-посол США призвал россиян отказываться от гражданства России

Бывший американский посол в России Майкл Макфол обратился к российским эмигрантам с призывом отказаться от гражданства РФ, чтобы облегчить свое пребывание за границей. Об этом он рассказал в беседе с Юрием Дудём*.

«Мы и лично я хотим, чтобы любой российский эмигрант отказался от своего гражданства. Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта. Двойное гражданство? Нет-нет-нет», — сказал экс-дипломат.

Макфол утверждает, что потенциальный иммигрант в США должен определиться, какой стране он будет верен: Соединённым Штатам или России. По его мнению, двойная лояльность невозможна.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект закона, который позволяет аннулировать приобретённое российское гражданство в случае отказа от постановки на воинский учёт. Депутаты считают, что данные правки необходимы. Согласно предложению, основанием для лишения гражданства станет неисполнение обязанности встать на воинский учёт без уважительных причин.