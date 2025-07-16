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16 июля, 13:21

В России предложили лишать гражданства за отказ встать на воинский учёт

В ГД внесли проект о лишении гражданства в случае уклонения от воинского учёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

В Государственную Думу внесён проект закона, который вводит процедуру аннулирования приобретённого российского гражданства в случае отказа от постановки на воинский учёт. Документ опубликован в электронной базе парламента и разработан инициативной группой депутатов во главе с Василием Пискарёвым, руководителем комиссии по иностранному вмешательству, а также Андреем Картаполовым, председателем комитета по обороне.

В пояснительной записке подчёркнута необходимость создания такого механизма для реализации закона, принятого в августе прошлого года. Согласно предложению, основанием для лишения гражданства станет неисполнение обязанности встать на воинский учёт без уважительных причин.

Проект предусматривает, что военкомат будет направлять соответствующее заключение в территориальные органы МВД в течение пяти рабочих дней. На основе этого документа компетентные органы смогут принять решение о прекращении российского гражданства у лиц, получивших его, но проигнорировавших обязательную постановку на воинский учёт.

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Ранее председатель Следственного комитета России Бастрыкин рассказал, что в ходе рейдов ведомства было выявлено 80 тысяч новых граждан РФ, которые уклонялись от службы в армии. В итоге всех их поставили на воинский учёт. Глава СК отметил, что сейчас на передовой находятся около 20 тысяч человек, которые обрели российский паспорт.

Владимир Озеров
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