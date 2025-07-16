В России предложили лишать гражданства за отказ встать на воинский учёт

В Государственную Думу внесён проект закона, который вводит процедуру аннулирования приобретённого российского гражданства в случае отказа от постановки на воинский учёт. Документ опубликован в электронной базе парламента и разработан инициативной группой депутатов во главе с Василием Пискарёвым, руководителем комиссии по иностранному вмешательству, а также Андреем Картаполовым, председателем комитета по обороне.

В пояснительной записке подчёркнута необходимость создания такого механизма для реализации закона, принятого в августе прошлого года. Согласно предложению, основанием для лишения гражданства станет неисполнение обязанности встать на воинский учёт без уважительных причин.

Проект предусматривает, что военкомат будет направлять соответствующее заключение в территориальные органы МВД в течение пяти рабочих дней. На основе этого документа компетентные органы смогут принять решение о прекращении российского гражданства у лиц, получивших его, но проигнорировавших обязательную постановку на воинский учёт.