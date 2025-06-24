Мигранты украли гуманитарную помощь бойцам СВО в Подмосковье и попали на видео

В Подмосковье украли гуманитарную помощь, предназначенную для участников специальной военной операции. По данным Telegram-канала «Блокнот Россия 18+», к краже причастны мигранты. Канал опубликовал видеозапись инцидента.

На кадрах видно, как две женщины вытаскивают вещи из корзины с гуманитарным грузом, складывают их в сумку и спокойно уходят. Всё произошло в одном из торговых центров Московской области.

Подозреваемых удалось установить с помощью камер наблюдения. Волонтеры сообщили, что еще до отправки корзина с вещами начала стремительно пустеть — это и вызвало подозрения.