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Регион
24 июня, 08:09

Мигранты украли гуманитарную помощь бойцам СВО в Подмосковье и попали на видео

Обложка © dpa/picture-alliance

Обложка © dpa/picture-alliance

В Подмосковье украли гуманитарную помощь, предназначенную для участников специальной военной операции. По данным Telegram-канала «Блокнот Россия 18+», к краже причастны мигранты. Канал опубликовал видеозапись инцидента.

На кадрах видно, как две женщины вытаскивают вещи из корзины с гуманитарным грузом, складывают их в сумку и спокойно уходят. Всё произошло в одном из торговых центров Московской области.

Подозреваемых удалось установить с помощью камер наблюдения. Волонтеры сообщили, что еще до отправки корзина с вещами начала стремительно пустеть — это и вызвало подозрения.

В МВД назвали число прибывших в прошлом году в Россию мигрантов
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А ранее на территории ЖК «Ирландский квартал» в Новой Москве мигранты провели ритуальный забой барана прямо на детской площадке. Инцидент запечатлили возмущённые местные жители.

Марина Фещенко
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